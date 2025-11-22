第3屆兩岸青年家將臉譜繪畫賽 百人齊聚福州
▲臺灣青年介紹八家將文化。
「將來在福州———第三屆兩岸青年家將臉譜繪畫大賽」日前在福建省福州市台江區圓滿舉辦。作為第十三屆海峽青年薈特色活動，本次大賽吸引兩岸百名青年齊聚，其中台青台胞逾70人，以家將臉譜為媒，共赴一場「根在台江」的文化尋根之旅。
活動深挖家將文化發源於台江蒼霞的歷史根脈，延續「梳理兩岸文化脈絡」核心。8名從線上海選脫穎而出的兩岸青年面師，現場演繹「甘柳范謝」四大將軍及四季福神臉譜，60分鐘內以筆墨傳承技藝本源。同步舉辦的文化交流展與《榕台家將文化》初稿首發，通過實物、文獻清晰勾勒出「同源而异流、流而不忘源」的傳承圖譜，印證台江作為家將文化祖地的史實。
賽事創新融入沉浸式體驗，讓文化認同可感可及。兩岸青年共賞「三條簪舞蹈」、參與祭祖典禮，在莊重儀式中強化根祖認同；閩台家將團隊聯合展演，陣頭鑼鼓裡盡顯同源技藝的血脈聯繫。活動尾聲的「閩江尋根」行動中，青年們夜遊閩江、走訪上下杭，在古今交融中深切感受「文化同源、根脈相連」的深厚底蘊。
大賽設置「如意五德」「如意薪傳」等特色獎項，淡化名次重在傳承。不少台灣青年賽後主動諮詢榕城求學就業政策，期待以台江為起點參與兩岸融合發展。正如承辦方所言，家將文化從台江走向兩岸，如今又吸引青年歸鄉尋根，正是「根脈相連、雙向奔赴」的生動寫照。此次活動進一步夯實台江「兩岸家將文化交流核心區」地位，讓「根在台江」在青春接力中代代相傳。
