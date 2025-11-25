第3屆透明晶質獎 鄭銘謙勉讓清廉成進步力量

（中央社記者劉世怡台北25日電）廉政署今天舉行第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮，法務部長鄭銘謙致詞時肯定得獎的6個機關，透過此獎助機關自我檢視，並持續展現廉能治理正向能量，讓清廉成推動機關進步力量。

法務部廉政署今天下午在國家圖書館國際會議廳舉辦「2025年第3屆透明晶質獎頒獎典禮」，總統賴清德特別透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，並希冀藉由「透明晶質獎」鼓勵公部門精進廉能創新作為，樹立標竿學習典範，帶動落實良善治理，共同提升國家競爭力。

鄭銘謙致詞時表示，台灣近年持續朝高度廉潔國家的道路上大步邁進，自民國107年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，115年也將迎來第3次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。

鄭銘謙提及，今年共有22個機關報名參獎，謝謝所有參獎機關對於反貪腐工作的努力與貢獻，也特別恭喜今年6個優秀機關獲獎，獲獎的行政團隊橫跨中央到地方，包括關務、健保、工程、經濟發展及稅務等不同業務性質。

鄭銘謙表示，期盼往後能有更多的團隊積極投入「透明晶質獎」的行列，透過這個自我檢視與學習的平台，持續展現廉能治理的正向能量，讓清廉成為推動機關進步的力量。

根據廉政署新聞資料，在「整體廉能作為類」評選出5個特優機關，分別是財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；在「創新廉能措施類」評選出1個優選機關則是交通部公路局北區公路新建工程分局。

各獲獎機關除為機關內部行政流程打造標準作業程序，更結合AI資訊科技、善用跨域整合，有效控管機關風險，達到行政程序公開透明，將廉能效益向外擴散。（編輯：謝雅竹）1141125