第3屆「亞洲技能競賽」將登場 桃分署培訓16歲新秀力拚漆作金牌

▲桃竹苗分署培訓「漆作裝潢」青少年組國手黃奕樺(左)，將代表台灣出戰亞洲賽，賴家仁分署長(右)為她打氣加油。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】 第3屆「亞洲技能競賽」將於11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，這是臺灣睽違三十年後再度取得國際技能賽事主辦權的重要時刻。本屆賽事共有來自28個國家、44個職類、超過500名頂尖選手同場競技。臺灣在上屆於阿布達比舉辦的競賽中，以12金、6銀、4銅及3優勝、總獲獎率達93%的亮眼成績勇奪總冠軍，其中「漆作裝潢」更以精湛技術奪下金牌，成為全場焦點。今年，代表臺灣挑戰「漆作裝潢」青少年組競賽的，是年僅16歲、來自台東卑南鄉、同時也是桃竹苗分署培訓選手的黃奕樺，她首次踏上國際舞台，蓄勢待發，希望延續上屆氣勢，力拚將金牌留在臺灣。

黃奕樺目前就讀公東高工室內空間設計科。國一時，她只是因為不想加入運動社團，而「誤打誤撞」踏進漆作社，卻在第一次完成作品時，深深被那份創作帶來的成就感吸住。她擅長構圖與線條控制，作品比例精準、筆觸穩健，很快成為校內備受期待的選手。然而，她的賽途並非一帆風順。在一次全國賽中，她因緊張踩空馬椅梯摔落，雖然沒有大礙，卻因此被扣分，也讓她第一次真切體會「穩定度」決定成敗。那一刻成為她的轉捩點，她開始重新梳理每個動作的節奏、順序，透過大量練習找回手感，也逐漸累積起沉著與抗壓性。這份堅持最終讓她在第55屆全國技能競賽拿下銀牌，更順利於國手選拔中脫穎而出。

為全力備戰這次國際賽事，黃奕樺自11月3日至25日進駐桃竹苗分署展開密集訓練。桃竹苗分署提供完善訓練設備、一人一室的住宿空間，以及行政團隊的細心照顧，讓她能無後顧之憂專注精進。本次集訓由宋侑蓁老師親自帶訓，奕樺過去習慣徒手畫線、較少使用輔助工具，但在宋老師的指導下，她逐步掌握工具的特性與技巧，技術表現明顯提升。像是競速上漆時，她學會調整施力方向、反轉滾刷角度，畫面因此更細緻乾淨；繪圖作業中，她學到正確貼尺的方法，不僅避免殘膠問題，速度也大幅提升。奕樺表示，宋老師協助她建立穩定的操作節奏與檢查流程，讓她在國際賽上更有信心與掌握度，希望這次能突破自我、爭取佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期深耕技職教育，致力打造完善的訓練環境與培育系統，讓青年選手能在國內外舞台上展現臺灣技術的深厚底蘊。這次分署以最高規格協助選手備戰，就是希望能讓選手無後顧之憂，專心追求最好的自己。他也邀請社會各界一同關注即將到來的亞洲技能競賽，近距離見證臺灣青年技術人才的實力與精彩，為所有選手加油打氣。更多2025亞洲技能競賽資訊，請至技能競賽主題官網https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/瀏覽，或可至臉書 facebook 搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG搜尋「worldskillstw」。（圖：桃竹苗分署提供）