第3屆「新北企業精典獎」徵件開跑 1/16首場說明會邀歷屆得主分享

〔記者黃政嘉／新北報導〕「新北企業精典獎」第3屆徵選活動正式開跑，今年徵件自即日起至4月8日止，新北市府將於1月16日舉辦首場徵件說明會，邀請歷屆得獎企業分享實務經驗，協助企業掌握申請重點，邀請新北企業踴躍報名，角逐產業最高榮譽。

新北市經濟發展局指出，第3屆新北企業精典獎設有企業類與個人類2大類別，企業類涵蓋「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」及「寰宇國際」等4大類組，評選重點聚焦企業具體成果及對新北的實質貢獻。

此外，女性在企業經營與治理中扮演著溫柔且堅韌的關鍵角色，為向女力致敬，新北市經發局持續在此屆的個人類設置「傑出女力類組」，以表揚在企業經營、專業管理及企業社會責任表現卓越的女性領導者，展現新北產業的包容性與韌性。

新北市經發局長盛筱蓉表示，新北是全國工商首都，逾32萬家公司行號登記於此，產業結構多元且量能豐沛。「新北企業精典獎」不僅發掘深耕在地的產業領航者，更致敬所有企業主與員工攜手打拚的成果，同時盼藉獎項平台促進異業交流，提升整體產業競爭力，吸引更多優質企業進駐新北。

1月16日的徵件說明會將協助企業掌握方向準備參選資料，並邀請第2屆獲獎企業德淵企業公司，分享參賽獲獎經驗，有意參加說明會的企業可至活動網站報名，相關徵件資訊也可至「新北企業精典獎」官網查詢。

