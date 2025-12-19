第3屆NODASS競賽 海軍官校攜手理工學院奪特優

記者孫建屏／高雄報導

海洋委員會國家海洋研究院主辦的「2025第3屆諾大師（NODASS ）海洋大數據競賽」，昨（18）日於高雄軟體園區南區綜合大樓會議廳舉行決賽暨頒獎典禮，海軍軍官學校與國防大學理工學院組成的「海洋的後裔」獲得評審青睞，拿下大專組特優殊榮。

這屆海洋大數據競賽是以「資料驅動海洋創新」為核心，運用「國家海洋資料庫及共享平臺」（National Ocean Database And Sharing System, NODASS）分析海洋變遷趨勢，探討氣候變遷、海洋保育、漁業資源與藍色經濟等議題，經過初、複賽後，共有高中組、大專組各8支團隊脫穎而出晉級決賽，展示青年學子在推動永續發展方面的創新能量。

榮獲大專組的2組特優隊伍中，「海洋的後裔」由海軍官校與理工學院同學合組而成，並運用數據開發結合AI時序模型與大語言模型（LLM）的無人船風險推播系統，並可透過AI自動判讀海況並推播風險預測，展現AI應用於國防及海域安全的新潛力。

國立臺灣科技大學與虎尾科技大學聯隊的「逐浪」，則結合多站點海氣象資料與機器學習，建構臺灣周邊海域風浪預測與再生能源潛能評估模型，指出西部海域具最佳風浪複合發電潛力，展現AI技術支援綠能轉型與離岸能源規劃的應用價值。

臺中第二高級中等學校的「大風吹吹什麼」，以巴威、軒嵐諾與卡努颱風為例，探討颱風轉彎對海表溫度的影響，以及臺北市立內湖高中的「有根之樹」，聚焦2020至2024年間臺灣北部海洋熱浪事件，運用Python與統計模型分析海溫異常，顯示颱風路徑形狀是影響海溫變化的重要因素、全球氣候事件與區域性極端現象之間存在密切關聯等結果，在高中組競賽中都贏得「特優」。

