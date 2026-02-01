第3批28輛M1A2T 將運抵台灣

我對美採購第三批二十八輛Ｍ１Ａ２Ｔ戰車將運返台灣。（資料照）

記者王誌成∕台北報導

國防部官員一日表示，台灣向美採購一百零八輛Ｍ１Ａ２Ｔ戰車，第三批二十八輛在美國生產完成，將安排運回台灣。第二批戰車人員正在進行換裝訓練，預計第二季結訓後加入戰備序列。

陸軍目前約有千輛戰車，包括ＣＭ─１１和Ｍ６０Ａ３使用已超過二十年。除了為Ｍ６０Ａ３更換新引擎和升級系統外，陸軍還編列四百零五億二千四百十五萬元購買Ｍ１Ａ２Ｔ駐防六軍團衛戍北部。

首批三十八輛和第二批四十二輛Ｍ１Ａ２Ｔ戰車已於一一三年十二月和去年七月抵達台北港。第三批二十八輛也已完成生產，正積極安排運回，確保訓練不間斷。

軍方人士提到，第二批Ｍ１Ａ２Ｔ戰車已於去年十二月移防新竹訓場展開實彈射擊訓練，包含空操演練和一百二十公厘戰車砲射擊，預計近期結訓返回駐地並進行戰備訓練，計劃在第二季舉行成軍典禮。