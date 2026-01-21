第3期公費醫學生計畫 冷門科綁15年、不再限偏鄉

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）衛福部將推第3期公費醫學生計畫，遭質疑制度「魔改」。衛福部長石崇良今天說，總員額維持750人，但首納小兒外科、司法精神科等政策任務科，綁約最長15年，且不再限定偏鄉。

台灣偏鄉離島醫療人力不足，衛生福利部近幾年推動「重點科別培育公費醫師制度計畫」，鎖定內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科5大科，今年將推出第3期。

然而，台北市醫師職業工會及社團法人公費醫師協會今天透過新聞稿質疑計畫內容「魔改」，包括從原先10年綁約改成15年，且違約金額由原先新台幣600萬元一舉提高為1000萬元等。

廣告 廣告

新計畫還沒上路就引發反彈聲浪，石崇良下午出席腎臟醫學會活動前接受媒體聯訪表示，第3期公費生計畫名額與過去相同，為期5年計畫（民國115至119年）招募750人，差別在於增加學士後醫學生的名額分配。

石崇良解釋，調整主要基於兩大考量。首先，因學士後的都是成年人，不同於高中及大學畢業生，可以自己決定、選擇好這一條公費服務的道路；第二，新一期公費生計畫也更具彈性。

石崇良舉例，隨少子化趨勢，小兒外科醫師需求下降，司法精神科屬於所謂冷門科別，較缺乏市場吸引力，卻都是國家社會發展或政策所需。他強調，這類「政策任務型」醫師公費生未來可能在大型醫院或專科醫院服務，而非僅限偏鄉，因此服務年資需求相對較長。

針對綁約爭議，衛福部醫事司簡任技正卓琍萍釐清，第3期公費醫學生制度規劃分為兩大類，第1類為配合國家醫療政策、需長期穩定投入的「政策任務科別」，第2類則為長期招募困難的「人才羅致困難科別」。

卓琍萍強調，公費生並非入學即定終身，而是在完成臨床訓練、進入專科階段後，才依所選科別適用不同年限。此外，15年綁約配套是「地點彈性」，醫師將依實際缺口派駐指定機構，不再侷限於極偏鄉地區。

至於提高違約金，卓琍萍表示，目前前兩期尚無實際違約案例，調高金額旨在反映國家培育成本，而非懲罰。相關草案預計在今年7月底學生選填志願前正式公告，衛福部將持續蒐集醫界意見，期盼在補足人力缺口與保障醫師權益間取得平衡。（編輯：張雅淨）1150121