第3次被批捕！尹錫悅具滅證之虞 南韓法院裁定續押最長半年

南韓前總統尹錫悅在2024年12月突襲發動短命戒嚴，引發政治風波後遭彈劾下台，目前仍因被控相關罪名羈押中。他原定於本月18日獲釋，不過首爾中央地方法院昨（2）日再度簽發逮捕令，以尹錫悅存在「湮滅證據」的可能性為由，裁定再延押最長6個月。

南韓前總統尹錫悅。（資料照／路透社）

《韓聯社》引述負責調查內亂叛國案的獨立檢察組和法院消息指，首爾中央地方法院刑事案件第36合議庭昨日以涉嫌向平壤投放無人機為由，對尹錫悅簽發了逮捕令。

尹錫悅至今以不同嫌疑共3次被捕。去年1月26日，尹錫悅以涉嫌帶頭發動內亂為由遭檢方逮捕起訴，於3月8日獲釋。同年7月，獨檢組以涉嫌濫用職權罪、動用特殊手段妨害執行公務罪等為由逮捕這位前總統，尹錫悅隨後在同月19日被起訴。

獨檢組在去年11月10日以違反一般利敵罪為由，向法院提請批捕尹錫悅和前防長金龍顯等人。獨檢組指控，尹錫悅在2024年10月許向平壤投放無人機，故意營造南北韓的軍事緊張，企圖將其當作尹錫悅發動戒嚴的藉口。金龍顯等人已於去年12月24日被批捕。

根據南韓《刑事訴訟法》，一審階段的羈押期限最長為6個月。但若因其他案件或嫌疑被起訴，且法院經審查認為確有羈押必要性，可依法簽發延長羈押令。

