第3波台南市長初選形象影片 網大讚真實呈現陳亭妃27年的堅持

照片來源：陳亭妃國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委陳亭妃今（21）日發布第3支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》，用快速剪輯呈現她每天清晨6時03分從台南搭高鐵北上至立法院工作、晚上再趕回台南跑基層行程的真實生活。影片最後以後照鏡中，陳亭妃開車返家的畫面作結，象徵她始終站在第一線、奔波不斷，只為讓台南更好。

影片開場帶出清晨的台南車站，天色才剛亮，7-ELEVEN店員、高鐵閘口站務人員、保全、列車服務人員都已經就位。陳亭妃笑說，這些人都是自己每天固定會遇見的「清晨夥伴」。

廣告 廣告

陳亭妃在發布記者會上表示，這支影片呈現的是自己從政以來最真實的節奏，自己並不是含政治金湯匙長大、走進政治的人。她說，「從23歲參選市議員開始，到現在要邁入第28年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天。」

「一路走來，就是人民撐住我，這就是我最大的底氣。」陳亭妃說，每天堅持坐第一班6時03分的高鐵北上，是在跟時間賽跑，因為堅信政治沒有捷徑，只有腳踏實地。

陳亭妃也談到，影片用後照鏡帶出自己一個人開車的畫面，是想和大家分享，自己最喜歡的事就是親自開車走遍台南大街小巷，因為靠自己，才能更了解這個城市的細膩感，那種內心對城鄉根深蒂固的融合感，絕對是無法假手他人。

陳亭妃表示，這支影片不是在強調辛苦，而是在展現一種信念與價值：「無論升斗小民、服務業、醫護、鐵路員工，還是從政者，每個在天亮前就出發的人，都是台南前進的力量。」

「『妃常堅持』不是口號，而是每天的日常。」陳亭妃希望透過影片，讓市民看到她的節奏、她的執著與堅持，27年來始終如一。她說，謝謝人民給自己力量做支撐，這也是27年堅持的原動力，「台南不能停下來，不能讓人民有失落感、有剝奪感，台南值得更好」。

該影片公布後，網友紛紛大讚，「永遠元氣滿滿衝衝衝的女市長」、「永遠活力滿滿！妃常女力！加油！」、「感恩謝謝妳，有妳真好」、「支持市長」，也有網友激賞影片真實呈現陳亭妃27年的堅持。

照片來源：陳亭妃國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

儲能綠電雙飆推升獲利雲豹能源前3季獲利年增5成

童子瑋指政院版《財劃法》對基隆有利籲謝國樑放下藍綠公開支持

【文章轉載請註明出處】