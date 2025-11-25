第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。本報資料照片

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」、無患子生技「古寶亮澤修護潤唇膏」等知名產品，今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。

食藥署副署長王德原說，本周將針對原料供應業者亦鴻企業公司，依違反化妝品衛生安全管理法，重罰500萬元，為法規罰鍰上限；另，已上架產品業者，應在14天內完成產品回收，否則可罰最高1百萬元。

廣告 廣告

食藥署副署長王德原指出，食藥署追查新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，今天公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品(如附件)，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。

王德原說，本案因違反「化粧品衛生安全管理法」第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第24條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。

食藥署將持續秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護國人使用化粧品之安全。另，提醒化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升臺灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。

【看原文連結】

更多udn報導

吃30年薑母鴨都沒白飯？內行揭真相：很合理

家裡1處很髒但都不會清！專家：掃完空氣清新

2025年底4生肖爆發！屬牛錢回來 1動物直接C位

周休3日讓台亞洲第一？2年前被政府3理由打槍