第3波蘇丹紅化粧品調查總整理！14家業者、20項波及產品清單一次看

化妝品染蘇丹紅風暴擴大，歐萊德、綠藤等二十項產品受害，已啟動全面回收。（圖為蘇丹紅示意） 圖：Gemin AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 化妝品食安風暴持續延燒，食藥署追查新加坡進口「紅色複方」原料含蘇丹紅4號一案，昨(24)日公布第3波清查結果，波及下游業者增至14家，統計共20項產品捲入，包括知名品牌歐萊德、綠藤生機等均在名單中。該批違規原料已全面啟動第一級回收，違者最高可處百萬元罰鍰。進口商亦鴻企業因未盡把關責任且提供不實報告，遭重罰500萬元。

食藥署說明，本次事件源自新加坡 Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造之紅色複方原料，經查含禁用色素蘇丹4號。食藥署表示，自今(25)日更新調查後，累計共有14家廠商，20項產品受到影響，來源皆與原料進口商「亦鴻企業有限公司」相關。食藥署指出，所有使用到原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10的產品，均須立即全面下架並禁止販售，並依化粧品回收處理辦法啟動第1級回收。

廣告 廣告

食藥署進一步強調，此案違反化粧品衛生安全管理法第6條第1項，製造或輸入業者須於14日內完成回收；未依限完成者將依第24條開罰1萬元至100萬元。此外，原料進口商「亦鴻企業有限公司」因未善盡查驗義務、未提供合格報告，且造成公共危害，已依違反第6條與第22條裁處500萬元罰鍰。

食藥署表示，後續將持續與地方衛生局共同督導回收狀況，並提醒業者全面檢視供應鏈，確認是否曾使用涉案原料。食藥署強調，唯有落實自主管理、加強來源查核，才能維護產業信譽並讓消費者安心。

針對原料源頭，食藥署指出，進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡產品安全性把關責任，且未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害，已依違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定，裁處新台幣500萬元罰鍰。食藥署呼籲，化粧品製造及輸入業者應全面檢視供應鏈，確認是否使用涉事原料，並加強來源查核與自主檢驗，以維護產業信譽與消費者安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

于朦朧案竟成中國國二生考題？李大宇秀試卷怒轟：連學生都要強迫洗腦

黃子佼二審獲緩刑太輕？李怡貞曝關鍵代價：這次「肉會痛」

食藥署公布使用含蘇丹4號問題原料的產品清單，歐萊德等業者之相關養髮液均已封存且未流入市面。 圖：食藥署／提供

威欣利代工之護唇膏、口紅及膠囊等半成品與庫存已封存清查，龍興生化確認未使用問題原料 。 圖：食藥署／提供

柏瑞有限公司：未使用本次3批問題原料。 圖：食藥署／提供

將寶確認未用問題原料，綠藤護唇油及孟鄉生化之面膜乳霜等產品，均已封存、外銷或召回。 圖：食藥署／提供