第3000位幸運客誕生！「激旨焼き鳥」加碼萬元禮遇 15年百位免費傳奇再寫紀錄

【警政時報 林家嘉／台中報導】台中知名串燒品牌「激旨焼き鳥」，創業至今堅持15年的「每日第100位免費」活動，近日終於迎來睽違已久的第3000位幸運得主。店家除了照例提供串燒免費外，更豪氣加碼超過1萬元價值的串燒、啤酒與飲料現金兌換券，讓現場氣氛瞬間掀起歡呼，成為店內話題焦點。

「激旨焼き鳥」創立於路邊攤時期，早年因每日現做串燒、備貨有限，攤位常在開賣5至6小時後即被掃空。當時平均每日來客數逼近百位，為了期盼突破紀錄，店家自創業第6個月起推出「第100位免費」活動，一路默默堅持至今。沒想到，這位第3000位的幸運顧客，讓老闆整整等待了15年才等到。

激旨焼き鳥迎來第3000位幸運得主（圖左），老闆（圖右）親自贈上萬元的串燒與飲品兌換券，現場氣氛熱鬧歡騰。（圖／記者林家嘉翻攝）

更巧的是，得獎者為「住在附近的常客」，能慢慢使用獎項，而就在得獎者後方的第301位客人，竟然也曾是以往的百位免費得主，看到今日的大禮包也直呼羨慕。目前，「激旨焼き鳥」總店的每日第100位免費活動仍在持續中，而下一位「第5000位免費得主」將何時誕生仍未知，但店家承諾屆時加碼內容絕對更豪華。

店家也透露，15年前的1月10日19:00首次以路邊攤形式開賣時，因備貨有限且創意串燒吸睛，短短兩小時便被清空。自品牌從路邊攤進入巷內營業後，便確立每年 1月10日為「周年慶」，並於19:00～21:00間推出「不限消費、不限人數，Asahi 生啤酒免費暢飲」活動，吸引大批老客戶年年回訪。

