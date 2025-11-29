第32屆關懷盃花蓮點燃戰火！林智勝重新接任理事長
第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽28日在花蓮點燃戰火，為期4天的賽程總共有62支隊伍、超過1000位的球員聚焦紅土場，今年關懷盃喊出「Kulumaha」為口號，意即布農族語「回家吧」，邀請大家和原住民現役、退役職棒選手，一起來到東部家鄉，感受屬於他們主場。
軟式少棒、硬式少棒和青少棒組同時開打，小球員的喊聲為花蓮各地的球場增添熱鬧氣息，其中在東華大學場地，來自馬太鞍溪溢流災區的光復國小，10位選手享受著難得時光，因為自從9月下旬發生災情以來，無法練習的他們，唯一能摸到棒球的機會就只有外出比賽。
光復國小總教練王國華表示，雖然校址位於高處，目前上學不受影響，但他們的球場卻剛好在洪水沖進部落的第1個衝擊點，地基已被沖刷掏空，為了安全以及顧及孩子們心靈，暫時無帶他們回去練球的打算，「一望無際都是淹水後留下的泥土，太恐怖了。」
由於對外連結道路尚未完全修復，其實光復國小連到外地參賽也不輕鬆，原本到花蓮市區只需要1個半小時的車程，如今要耗費3小時才抵達，但王國華卻將此行來關懷盃，視為一種救贖，「可以到外面比賽，稍微離開光復一下，類似療傷，至少不用過著提心吊膽的日子。」
光復國小參加軟式少棒組，雖然首戰以4：7敗給臺東桃源國小，但遭創傷的心靈得到放鬆，隊上唯一一位布農族代表鄭米勒‧嘎造，和他的阿美族五年級同學徐梓桓，都在水災發生的當下，歷經與家人一同緊急撤離，不過現在2人已經可以在談笑間，講述這段驚心動魄。
原棒協不只舉辦關懷盃提供交流舞台，同時提供原民基層棒球各層面的支援，28日一年一度的會員大會進行理事長改選，今年甫退役的中職全壘打王林智勝重新回任，與現任理事長王勝偉再次交接。
林智勝表示，能接掌原棒協是「責任比榮耀更大」的事，他強調協會存在的核心，就是為下一代創造更好的環境。
林智勝提出未來任內理念，包含全面提升原棒協的能見度與社會影響力、強化財務結構並拓展多元經費來源、團結會員並積極擴大會員參與度、推動原棒協內部組織的運作順暢。
林智勝肯定王勝偉任內的努力，承諾會將成果繼續帶往下一步，「這是一份延續，未來我將持續與各界合作，打造原住民族棒球更完善的發展環境。」
