【第34屆國防科技學術研討會】聚焦淨零科技應用 提升國防韌性

國防大學理工學院昨日舉辦「第34屆國防科技學術研討會」，邀集產官學研各界專家學者，聚焦軍民科技整合、能源轉型與國防韌性等關鍵議題，共同探討淨零科技於國防領域的應用與發展趨勢，期透過跨領域交流與學術對話，為我國永續國防科技奠定更穩固的發展基礎。

研討會在理工學院中正堂進行，由國防大學校長唐華上將主持，以「深耕淨零技術能量、永續國防科技發展」為主題，並邀請環境部次長葉俊宏以「因應變局，掌握綠色轉型契機」為題發表專題演說，分享其於環境治理、淨零政策的實務經驗，深化國防與環境領域的合作視野。

唐校長致詞時表示，全球淨零排放已成為各國科技與產業發展的重要趨勢，而國防部門因能源使用規模龐大，推動淨零轉型不僅是環境政策議題，更攸關能源韌性與作戰效能。在國防科技發展上，低碳能源、電動化、微電網與高能量密度儲能等技術，正逐步成為支撐現代戰力的重要基礎，使「持續作戰能力」成為現代國防的重要評量指標。

唐校長強調，淨零國防並非單一環保目標，而是結合能源轉型、科技創新與軍民兩用應用的整體戰略；面對戰場型態轉變，低補給、高效率且不易被偵測的能源系統，將深刻影響未來國防態勢與國家安全；本次研討會所促成的交流合作，進一步推動軍民兩用技術轉化，使淨零科技成為強化國防與提升國家安全的重要力量。

理工學院舉辦「第34屆國防科技學術研討會」，邀集產官學研專家學者，探討淨零科技於國防領域的應用與發展。（漢聲電臺提供）