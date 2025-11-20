第35屆臺日工程技術研討會—核能A組分組會議圓滿順利完成

臺灣、日本持續強化雙方的核能安全與管制作為並進行交流。日本關西電力公司原茂樹所長、高能加速器研究機構桝本和義榮譽教授，於十一月十八至十九日訪問核能安全委員會，兩位專家分別就「日本核電廠除役作業現況與經驗分享」，以及「放射性物質生產設施活化產物量測方法及管制標準」等議題進行分享與交流。

原所長分享日本除役現況、拆除與除污作業、放射性廢棄物管理等議題，而我方分享核一、二、三廠除役安全管制現況，雙方並針對除役技術與安全管制議題，進行深入的交流與意見討論；核安會亦安排原所長前往除役中的核一廠實地參訪、分享日本核電廠除役經驗，並與現場作業人員進行討論。

桝本教授以多年的研究經驗，深入說明活化評估、量測技術及日本管制實務等內容，提供我國管制之重要參考。除專題演講外，核安會也安排桝本教授參訪國家原子能科技研究院加速器設施等，就實務面進行交流，強化國際合作基礎。為期兩天的研討會及現場參訪活動圓滿順利完成。