第36屆寒士吃飽30全台送禮 馬力全開助弱勢過好年

政治中心／綜合報導民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，白藍陣營卻一再護航，同梯立委洪毓祥拿"憲法增修條例與兩岸人民關係條例"，保障她的參政權，立法院長韓國瑜則說"李貞秀的國籍合不合法是行政機關認定，綠營質疑他空口說白話造成國安破口。這把火還燒到民眾黨其他人，黃國昌的幕僚陳怡君掃街時就被民眾嗆聲抗議。民眾喊「中國籍可以當立委嗎，民眾黨的李貞秀是中國籍可以當立委嗎？」【民眾黨主席黃國昌的幕僚掃街時，因為李貞秀的事情被民眾怒嗆。（圖／民視新聞）農曆新年到，民眾黨主席黃國昌的中和永和主任陳怡君跟市場鄉親拜年，被人當眾怒嗆"不該提中國籍李貞秀當立委"。民眾喊「中國籍可以當台灣的立委，這是你們民眾黨推出來的。」新北市議員擬參選人（民眾）陳怡君說「她是...」民眾喊「厚臉皮的政黨，中國人怎麼可以當立委！」新北市議員擬參選人（民眾）陳怡君回「她是中華民國籍啦、她是中華民國籍啦。」求到韓國瑜這，韓國瑜認為是否違反國籍法是行政機關來處理。（圖／資料照）數度想解釋，氣勢卻被壓制，跟李貞秀"同梯"的洪毓祥挺身而出護同事。民眾黨立委洪毓祥說「憲法的規定我們都還是叫中華民國，那邊是大陸地區、我們這邊是台灣地區，你這個兩岸關係就是依照特別條例，所以我們現在是兩岸人民關係特別條例來規範，那特別條例的法又會比普通法，也就是我們一般講的國籍法還要高。」公民監督國會聯盟執行長張宏林說「兩岸人民關係條例裡面，處理所謂比較多民事上相關的事務處理，避重就輕、話只講一半、挑自己有利的，卻沒有去把，如果你還具有中華人民共和國的身分，是不能對於參與中華民國的政治、擔任我們的公職。」一套法規有兩種解讀角度，立法院長韓國瑜在參加公益活動受訪時強調，他的天職是保障"每一位立委"無後顧之憂的問政，而"李貞秀的立委資格"，是行政單位要負責。陳培瑜說「空口說白話，如果沒有作為，那我想李貞秀委員雙重國籍就算做到2年之後依然沒有辦法解決，我們讓一位有中國國籍的立委在台灣可以索取機密資料、參與機密會議，台灣的國安究竟會有多大的破口，在韓國瑜院長您的手上所造成。」才剛上任，政壇就為了李貞秀的資格鬧哄哄，未來還有得吵。（民視新聞綜合報導）原文出處：李貞秀國籍爭議多 黃國昌幕僚掃街遭民眾怒嗆 更多民視新聞報導李貞秀國籍爭議！是否解職恐送憲法法庭 韓國瑜：保障立委是我的天職韓國瑜盼向總統「進言」解預算僵局 綠委轟：沒作為還想丟包「化」解朝野僵局？韓國瑜拋進言賴總統 蔣萬安表態認同

