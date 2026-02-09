第36屆寒士吃飽30全台送禮 馬力全開助弱勢過好年
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日集結善心馬力全開、送愛全台。送禮期間，由到宅護理師帶領多位義工同行，年齡橫跨12至80歲，大家不畏低溫與長途奔波，齊心將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。12歲的陳同學分享，利用寒假投入義工服務，才發現原來社會上有這麼多家庭默默承受著生活的重擔，能參與「送禮到家」在寒冬中送暖，感到十分開心及有義意。
連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2 至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將年禮送到1萬4千多位服務對象手中，內有7道年節佳餚包含：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香。即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。
感謝大眾為寒冬注入暖流，截至1月25日創世台中分院累積近1,185位善士支持，包括：何仁福德宮、富宇社會福利慈善事業基金會、台中市南屯區三厝里辦公室等企業團體和民眾，金額從零錢到數十萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。懇請各界繼續支持，愛心專線：（04）2384-1126分機9。
