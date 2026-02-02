「第36屆寒士吃飽30」 今日高雄送禮開跑

即將迎接長達九天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩而言，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第三十六屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，創世基金會高雄分會於今日集結善心馬力全開、送愛到家；連續多年參與的愛心貴賓高雄郵局尤素珍局長、過期空姐KIKO、高雄市慈幼慈善會等多位貴賓，齊心將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。(見圖)

廣告 廣告

連續辦理三十六年的「寒士吃飽30」活動，於今至十三日同步於台澎金馬二十二個縣市，動員約二千位同仁與義工，將年禮送到一萬四千多位服務對象手中，內有七道年節佳餚包含御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香，即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上六百元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

農曆新年，包紅包給晚輩寓意逢凶化吉、祈求平安順利，給長輩則為祝福健康平安、長命百歲；「施比受更有福」，邀請社會大眾送祝福給植物人，也為自己及家人積福報轉好運，讓愛心不因寒流而結凍，為弱勢家庭點亮新年希望，愛心專線○七-二六一二八六一分機九。