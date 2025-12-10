第36屆寒士吃飽30 創世基金會邀社會共同響應

記者古可絜／臺北報導

歲末將至，當全民開始期待過年團聚時，社會上仍有許多弱勢家庭在生活邊緣苦撐，與貧困、疾病奮力對抗。創世基金會今（10）日舉辦「第36屆寒士吃飽30－送禮到家」媒體說明會，活動於115年2月2日至13日將年禮與應急紅包親自送到全臺近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，同時邀請社會大眾共同響應，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。

陳先生7年前中風臥床，原本備受呵護的陳太太，毅然扛起照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取居服員證照，將先生照顧得無微不至。照顧是一條艱辛漫長的路，家屬是全年無休，沒有喘息的空間，生活除壓力沉重，也常伴隨孤單無助。

「國民媽媽」林美秀擔任愛心大使，於今日為這對承受重擔的夫妻提前圍爐，品嘗今年年禮的7道應景佳餚，包括開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香、精選豬肉鬆，熱騰騰的菜餚帶來濃濃的年節暖意。

創世基金會表示，今年受到天災與景氣的雙重衝擊，整體捐款較往年顯著下滑，距離活動剩1個多月，目前經費僅達4成，但創世仍堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，將持續辦理「第36屆寒士吃飽30 送禮到家」，守護社會最底層的殘、老、窮。

活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全臺近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，在冷冽寒冬中感受到溫暖與希望；同時邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。愛心專線03-3397826分機9（吃飽小組）