「第36屆寒士吃飽30」2/2全台送禮開跑。（圖：創世基金會提供）

▲「第36屆寒士吃飽30」2/2全台送禮開跑。（圖：創世基金會提供）

即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟，第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2日集結善心馬力全開、送愛台澎金馬。前副總統陳建仁表示：「以前在總統府前辦理寒士尾牙，此次更是把禮送到家，真的很貼心，大家齊心協力，把愛心送到每一個需要照顧的弱勢。」

廣告 廣告

80年次的邱小姐，高三時小腦萎縮，上大學後開始退化，102年開始臥床，呈植物人狀態。由父親在家照顧，但父親本身也是身障者，家境貧困，靠低收、殘障補助生活。創世102年開始到宅服務，護理師每月提供原床泡澡、照顧物資協助等，減輕家屬的負擔。今天貴賓們親自將年禮及紅包送到家，並貼上春聯祝福他們能平安過好年。

衛福部次長呂建德分享：「希望大家公私協力，織出一個台灣最強的社會安全網。歲末寒冬，把我們的愛心送出去，溫暖弱勢朋友的心。」

台北市社會局副局長林淑娥也分享：「感謝創世(華山、人安)長期以來，幫助很多植物人、獨居長者和街友在社區中可以過得更好，也謝謝長期守護這些可能一刻都不得喘息的『照顧者』。」

創世基金會廖經倫副董事長表示：「唯有全台眾善士長期的支持與肯定，這個溫馨社會善行的活動才能持續36年，我們將持續秉持著『行公義、好憐憫、存謙卑的心、敬天愛人地務實行善』的態度，確實做到每一份善款與物資都用在刀口上。」

富邦慈善基金會鄭基男董事也表示：「這是富邦連續第十年捐助創世，近年因疫情、食安、物價上漲等，創世募款非常辛苦，但植物人和弱勢族群的照護一日都不能中斷，富邦本於人飢己飢、人溺己溺的精神，善盡企業社會責任，期待能幫助弱勢過個好年。」

連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2日至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將一份含有7道年節佳餚的年禮，及 600元祝福紅包，送到1萬4千多位服務對象手中，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

感謝大眾為寒冬注入暖流，截至1月底全台累積近6萬多位善士支持，包括：富邦集團、如是社會福利公益信託基金、建國工程、臺灣證券交易所、財團法人劍潭古寺、大峰電器、感恩聖仁基金會、臺灣期貨交易所、SUN流通集團、建輝投資事業等企業團體和民眾，金額從零錢到百萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。懇請各界繼續支持，愛心專線：（02）2835-7700分機9。