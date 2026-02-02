第36屆「寒士吃飽30」送禮到家 全台開跑助弱勢過好年





即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟關懷殘、老、窮，辦理第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於2月2日集結善心馬力全開、送愛全台。

創世基金會台南院護理師帶著義工、工作人員們齊心將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將年禮送到14000多位服務對象手中，內有7道年節佳餚包含：御品佛跳牆、開運好食雞、琥珀獅子頭、福滿秋刀魚、古早香芋飯、精選豬肉鬆、椒鹽素拚香。即食加熱菜餚帶來濃濃的年節暖意，並送上600元祝福紅包，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

感謝大眾為寒冬注入暖流，截至1月27日台南分院累積近5千位善士支持，包括：永慶不動產暨永義房屋台南區經管會、台慶不動產台南區經管會、永慶慈善基金會、台灣電力公司台南區營業處、台南女國際同濟會、富美紙器股份有限公司、啟福紙器有限公司、仁德區農會愛心會、保康生醫股份有限公司、臺南市中華醫事科技大學校友會、臺南市華一扶輪社、識昌實業股份有限公司等企業團體和民眾，金額從零錢到百萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。

植物人與長期臥床照顧服務是365天不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，社會充滿善與愛的循環。懇請各界繼續支持，愛心專線：（06）260-1655分機9送禮小組。















