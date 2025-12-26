第37屆傳藝金曲獎 自115年1/1至2/2開放報名
國立傳統藝術中心持續鼓勵臺灣傳統表演藝術與音樂創作，由傳藝中心主辦的「第卅七屆傳藝金曲獎」，受理報名期間自一一五年一月一日起至二月二日止，特別獎之推薦時間則自一一五年一月一日起至三月二日止。凡於一一四年一月一日至同年十二月卅一日間首次發行的傳統音樂、藝術音樂專輯，以及正式公開展演的戲曲作品皆可報名參賽，歡迎各界踴躍參與推薦。本屆獎項總獎金達三八五萬元，傳藝中心期盼透過獎項肯定，持續為傳統藝術注入創作能量。第卅七屆傳藝金曲獎報名須知及獎勵辦法等資訊，請詳閱官網（網址：https://gmafta.ncfta.gov.tw/ ）。
因應創作型態與產業現況發展，本屆亦針對部分獎項制度進行調整。其中，「評審團獎」擴增提名資格，考量該獎項應賦予評審委員更大的提名彈性，除原本已報名傳藝金曲獎之作品外，評審委員亦得提名符合該屆報名須知規定演出時間內之戲曲表演類作品，不再侷限於已報名之參賽者。入圍名單將於入圍記者會時提前對外公告，以彰顯入圍團隊之榮耀，惟被提名之演出團隊仍須配合提供演出影片作為評審依據。另因近年「最佳影音出版獎」報名件數較少，且相關作品仍可報名音樂類其他獎項，經整體評估後，該獎項將自第卅八屆起（一一六年）取消。
此外，因應近年生成式AI技術日益普及所帶來的創作型態變化，本屆於報名須知中明定，不接受整首樂曲、歌詞或劇本等完全由生成式AI生成之作品，以維護藝術創作之原創精神；惟屬運用AI共同創作之跨界類型作品，仍得報名參賽，並須由報名單位簽署切結書確認作品並非完全以生成式AI作為創作工具。另考量過往評選實務中，曾出現同一演員以同一作品同時報名「最佳偶戲主演獎」及「最佳青年演員獎」之情形，為維持制度公平與合理性，本屆亦新增規定，該兩獎項同一演員於同一作品僅得擇一獎項報名參賽。
傳藝金曲獎歷經多年累積，已逐步建立起臺灣傳統表演藝術與音樂的重要評選制度。透過每一屆公開徵件、專業評選與頒獎，不僅系統性記錄當代創作成果，也為不同世代的音樂人與戲曲團隊留下清晰可循的藝術軌跡。對長期投入傳統藝術創作的創作者而言，傳藝金曲獎不只是一項榮譽，更是一個讓作品被專業聆聽、被社會看見的重要殿堂；創作者在專輯製作與舞臺演出中投注的時間、技藝與理念，亦透過獎項評選轉化為公開討論與肯定，成為持續創作的重要支持力量。
其他人也在看
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 63
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 19 小時前 ・ 402
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
唱完台中又飛成都！阿信為F3拼命救火 無縫接軌行程粉絲心疼
F4合體話題持續延燒，缺席巡演的朱孝天近期多次透過網路發聲開嗆，掀起不小風波，沒想到昨晚態度急轉，突然改口公開致歉。與此同時，五月天主唱阿信以實際行動力挺「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，不僅現身上海站演出，更被發現下個月成都站的報批文件中，同樣列有阿信的名字。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 15
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 59
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 2
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 87
朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。事件才延燒一天，昨25日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。近來網路則流傳F3下一站將前往成都開唱，相關報批文件也被外流，赫然發現阿信也在名單中，將繼續以行動支持F3的演出。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照
陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13