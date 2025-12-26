第37屆傳藝金曲獎 自115年1/1至2/2開放報名

國立傳統藝術中心持續鼓勵臺灣傳統表演藝術與音樂創作，由傳藝中心主辦的「第卅七屆傳藝金曲獎」，受理報名期間自一一五年一月一日起至二月二日止，特別獎之推薦時間則自一一五年一月一日起至三月二日止。凡於一一四年一月一日至同年十二月卅一日間首次發行的傳統音樂、藝術音樂專輯，以及正式公開展演的戲曲作品皆可報名參賽，歡迎各界踴躍參與推薦。本屆獎項總獎金達三八五萬元，傳藝中心期盼透過獎項肯定，持續為傳統藝術注入創作能量。第卅七屆傳藝金曲獎報名須知及獎勵辦法等資訊，請詳閱官網（網址：https://gmafta.ncfta.gov.tw/ ）。

因應創作型態與產業現況發展，本屆亦針對部分獎項制度進行調整。其中，「評審團獎」擴增提名資格，考量該獎項應賦予評審委員更大的提名彈性，除原本已報名傳藝金曲獎之作品外，評審委員亦得提名符合該屆報名須知規定演出時間內之戲曲表演類作品，不再侷限於已報名之參賽者。入圍名單將於入圍記者會時提前對外公告，以彰顯入圍團隊之榮耀，惟被提名之演出團隊仍須配合提供演出影片作為評審依據。另因近年「最佳影音出版獎」報名件數較少，且相關作品仍可報名音樂類其他獎項，經整體評估後，該獎項將自第卅八屆起（一一六年）取消。

此外，因應近年生成式AI技術日益普及所帶來的創作型態變化，本屆於報名須知中明定，不接受整首樂曲、歌詞或劇本等完全由生成式AI生成之作品，以維護藝術創作之原創精神；惟屬運用AI共同創作之跨界類型作品，仍得報名參賽，並須由報名單位簽署切結書確認作品並非完全以生成式AI作為創作工具。另考量過往評選實務中，曾出現同一演員以同一作品同時報名「最佳偶戲主演獎」及「最佳青年演員獎」之情形，為維持制度公平與合理性，本屆亦新增規定，該兩獎項同一演員於同一作品僅得擇一獎項報名參賽。

傳藝金曲獎歷經多年累積，已逐步建立起臺灣傳統表演藝術與音樂的重要評選制度。透過每一屆公開徵件、專業評選與頒獎，不僅系統性記錄當代創作成果，也為不同世代的音樂人與戲曲團隊留下清晰可循的藝術軌跡。對長期投入傳統藝術創作的創作者而言，傳藝金曲獎不只是一項榮譽，更是一個讓作品被專業聆聽、被社會看見的重要殿堂；創作者在專輯製作與舞臺演出中投注的時間、技藝與理念，亦透過獎項評選轉化為公開討論與肯定，成為持續創作的重要支持力量。