第37期《國際海洋資訊》 聚焦智慧科技勾勒安全永續共榮的韌性海洋藍圖

鍾和風/高雄報導

第37期國際海洋資訊選用「保利馬壹號P111」作為封面，象徵台灣從數位經濟邁向藍色永續的里程碑。

海洋委員會《國際海洋資訊》季刊致力於向國內、外讀者介紹全球最新、最具前瞻性的海洋議題，內容涵蓋海洋政策、海洋安全、科技應用、資源永續及國際治理等重要面向。透過彙整國際趨勢、專家觀點與在地實踐經驗，持續深化臺灣與國際社群在海洋治理與永續發展上的連結。

本期專題人物特別介紹保利馬創辦人-台灣科技教父施振榮先生的永續理念。(圖/海委會提供)

本期專題人物特別介紹宏碁集團創辦人施振榮先生，其打造的「保利馬壹號」零碳船舶已成為臺灣藍色經濟與智慧海洋的重要實踐代表性成果，象徵科技產業跨域投入海洋永續的行動力。結合創新科技與永續設計，將「王道經營」理念延伸至海洋領域，展現低碳航運與海洋治理融合的新可能。

此次《國際海洋資訊》以「智慧科技」為專題主軸，聚焦兩大亮點：

一智慧載具 × 海洋安全

深入介紹無人水面自主船舶（USV）與人工智慧（AI）應用，涵蓋離岸風電、海洋觀測與海域巡檢等場域，並呈現臺灣自主研發「奮進魔鬼魚」無人船在軍民雙用與海洋治理上的實際潛力。

二科技治理 × 國際視角

從自主船舶法規挑戰、NOAA 採用的 SCHISM 災害預警模型，到國際專家對海洋科學投資的倡議，展現科技如何轉化為治理能力，並串聯臺灣與國際海洋治理趨勢。

本期內容呈現臺灣智慧海洋科技的在地實踐成果，並結合國際觀點，勾勒邁向智慧、安全與永續海洋的前瞻藍圖。

