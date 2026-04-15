第38屆新北市美展、第16屆新北市文學獎即日起徵件

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〔記者董柏廷／台北報導〕2026年第38屆「新北市美展」及第16屆「新北市文學獎」徵件正式開跑！本屆美展即日起徵件至5月15日止，總獎金高達150萬元；新北市文學獎徵集散文、新詩、短篇小說、繪本故事以及新住民圖文創作等5大文類，即日起徵件至7月15日止，總獎金高達131萬元。

新北市美展分為「一般組」與「青春組」兩大組別，涵蓋多元創作領域。「一般組」徵件類別包含水彩、油畫、版畫、攝影及科技藝術等五大媒材；「青春組」則限定水彩及版畫類。報名資格為97年1月1日至99年12月31日出生之創作者，參賽者須具中華民國國籍，或持有中華民國居留證之外籍人士。競賽總獎金高達150萬元，其中最高獎金達15萬元，期望藉由實質獎勵，鼓勵藝術創作者持續精進。作品採線上與紙本報名並行，提供多元便利的參與管道；每位參賽者可報名不同類別，惟每類限投稿1件作品。得獎作品將於10月至11月展出。

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本屆新北市文學獎以「複寫日常」為題，鼓勵創作者將日常所見所感開展為獨有的文學表達，道出內心的奇幻異想或真實情感。今年亦調整徵件資格，「青春組」鼓勵本市12歲至18歲青年踴躍參與；「新住民圖文創作組」則邀請新住民本人、具新住民直系血親者及移工投稿，並以「請在本站下車」為題，以200至1,000字中文搭配圖片創作，寫下流動的記憶與故事。此外，為呼應文學獎徵件主題與類別，今年文學獎亦規劃系列推廣活動。5月10日邀請作家沐羽分享其移民書寫視角與生命故事；5月31日「繪本故事工作坊」由海狗房東帶領，深入探索繪本創作的敘事與構圖；6月14日則由作家吳曉樂從小說文本出發，解析創作背後的思考脈絡，引領民眾走入文學創作的核心。

新北市政府文化局表示，期盼透過「新北市美展」與「新北市文學獎」兩大徵件平台，持續打造多元且友善的創作環境，鼓勵不同世代與背景的創作者勇於表達、展現自我，讓藝術與文學成為城市文化發展的重要動能，並共同形塑新北豐富且多元的文化風景。詳詢新北市政府文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)。

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