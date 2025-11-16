第38屆金雞獎頒獎！易烊千璽演活「腦麻患者」 24歲成最年輕影帝

第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日晚間舉行，24歲的易烊千璽憑藉在《小小的我》中飾演腦麻患者的精湛演技，獲得最佳男主角獎，成為金雞獎史上最年輕影帝。宋佳則以《好東西》相隔12年二度封后，鐘楚曦獲得最佳女配角獎，香港演員袁富華則拿下最佳男配角獎，成為首位集齊華語電影「三金」男配角獎的演員。台灣藝人林依晨、吳慷仁及賈靜雯也出席此次盛會，為典禮增添星光。

易烊千璽成為金雞獎最年輕影帝。（圖／翻攝微博）

金雞獎頒獎典禮最受關注的最佳男主角獎項，由易烊千璽拿下。當宣布得獎名單的那一刻，全場歡聲雷動，為這位00後演員的成就喝采。易烊千璽在《小小的我》中飾演腦麻少年，他的精湛演技收穫評審青睞，觀眾們也都認為他拿下獎項實至名歸。

在獲獎感言中，易烊千璽表示，他們是家庭式的劇組，一次次跨過很多難關，劇組成員對他的保護和共同奮鬥，一起塑造出了這樣的角色形象。他也提到未來道阻且長，希望能夠透過自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。

同場關注焦點還有宋佳，她以《好東西》相隔12年二度封后。宋佳在獲獎感言中強調，他們永遠是一台戲，不是一人戲，特別感謝鐘楚曦、又廷、章宇、快快的托舉與成全，表示沒有他們就沒有現在的她。值得一提的是，同部電影的鐘楚曦也獲得了最佳女配角獎。

袁富華奪下金雞獎最佳男配角獎。（圖／翻攝微博）

最佳男配角獎則由香港演員袁富華拿下。袁富華表示，演員的本分是不論結果，要盡心盡力去演好每一個角色。這次獲獎也讓袁富華成為首位集齊華語電影「三金」男配角獎的演員，成就備受肯定。

本屆金雞獎還有不少台灣影星出席，包含林依晨和吳慷仁擔任推介人，賈靜雯則穿著純白禮服登場。眾星齊聚，星光熠熠，成為本屆金雞獎的一大看點。

