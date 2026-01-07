第4作戰區指揮官拜會防空部 深化交流與合作

論壇中心/綜合報導「台灣人民共產黨」元旦在台南新營「基地」高調升起五星旗、唱中國國歌慶祝。不過台南市長黃偉哲昨（6日）宣布已派怪手拆除該違建，更表示「國家的尊嚴不容踐踏」。對此，資深媒體人王時齊笑指，黃偉哲已經拆了很多有五星旗的廟宇，「中共為什麼沒把列為頑固台獨分子」？更抱怨自己也沒被中共列入名單，怒喊「等到很生氣，現在被列，也不爽拿了」。中國國台辦今（7日）將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，更將台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言終身追責。對此，王時齊在《台灣向前行》節目中表示，之前起訴柯文哲的檢察官和承審的法官，也被列為台獨頑固分子，甚至有人上榜三次，獲得「三次終身追訴」。王時齊不禁吐槽，我國也可以頒獎習近平，給他一個「十大阿Q」獎。王時齊也忍不住抱怨，自己到現在都還沒被列為台獨頑固分子，直呼「拉票拉很久了」、「中共是有沒有在重視」。她也質疑，中共列這些名單用意為何，「以為這樣台灣人會被嚇到投降嗎」？原文出處：中共再公布台獨名單！王時齊「沒上榜」怒：是有沒有在重視我！ 更多民視新聞報導藍白彈劾賴「玩假的」？鍾佳濱揭疑點：白8席有人想留下來？川普突襲委內瑞拉「劍指中共」？他曝習近平怕了：恐有這反應！國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」

