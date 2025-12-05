第4屆柏林台灣會議登場 包瑞翰：台灣有事全球有事

（中央社記者林尚縈柏林4日專電）第4屆柏林台灣會議今天登場，來自15國的學者、政策制定者與NGO代表參與，共同討論台海安全與歐洲對台政策等議題。台德民間論壇主席包瑞翰致詞說，在威權擴張、全球秩序劇變時刻，「台灣有事，就是全球有事」。

第4屆柏林台灣會議（Berlin Taiwan Conference）在柏林歐洲之家（The European House）舉行，為期兩天的議程涵蓋歐洲印太政策、台德能源安全、科技與文化交流，以及今年新增的台德少數民族等議題。

廣告 廣告

今年會議主題是「勇闖風暴」（Braving the Tempest）。主辦單位台德民間論壇德方主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）致歡迎詞說，在戰爭與民主倒退威脅下，每個人都明白「風暴」所指為何，而真正的挑戰，是如何在風暴中前行。

包瑞翰表示，台灣未來數年將成為國際關注焦點，台海危機若爆發，衝擊不僅侷限於台灣，也將波及全球。日本首相先前曾說「台灣有事即日本有事」，包瑞翰認為更應延伸為「台灣有事即全球有事」。

日本九州大學教授益尾知佐子（Chisako Masuo）在會議上分析，北京近年刻意將小事件擴大為外交爭端，挑戰自1951年「舊金山和約」建立以來的國際秩序架構。

她指出，日本、台灣與菲律賓皆位於第一島鏈，衝突點可能在任何一處出現；中國追求的並非單一區域主導地位，而是希望在全球秩序中與美國平起平坐。

只要第一島鏈出現局部緊張，都可能引發更大層次的國際變局。益尾知佐子表示，「在這層意義上，台灣議題已不僅是區域問題，而是全球議題」。

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）則指出，不管是疫情期間曝露的供應鏈脆弱性，或烏俄戰爭引發的天然氣危機，都不斷提醒德國必須面對地緣政治現實。

他提到，日前訪台期間曾向美國在台協會（AIT）官員詢問美方如何看待德國的中國政策，對方反問：「是哪一個（政黨的）中國政策？」讓他意識到，德國在對中與對台事務上欠缺長期且一貫戰略。他呼籲德國建立跨黨派、明確的對中及對台方針，才能真正保障自身安全。

駐德代表谷瑞生補充，台灣多年面對資訊戰、社會滲透等挑戰，在維持民主韌性方面累積一定經驗，可供民主夥伴國家參照。

谷瑞生也以經貿為例，指出台灣近10年逐步降低對中國依賴，同時還能保持穩健經濟成長，對中去風險化（de-risking）的實踐，也為對中貿易依賴甚深的德國，提供觀察方向。

近年德國社會對台灣的關注度明顯升高，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）多次強調，聯合國憲章中禁止以武力威脅他國的規範同樣適用於台海局勢；前總統蔡英文日前也在柏林發表演說，而深入社區舉辦的「台灣夜市」更在當地掀起熱烈迴響，反映台灣議題已逐步進入德國公共討論。

會議將於明日持續進行，預計延伸討論台歐經貿合作、台灣社會韌性等主題。包瑞翰表示，柏林台灣會議與台德民間論壇未來將持續深化台德交流，讓德國各界能以更全面、多元的視角理解台灣。（編輯：田瑞華）1141205