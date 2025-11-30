第4屆「慵懶跑者聚樂部」路跑活動 屋馬燒肉提供雞湯支持跑者

城市最Chill、最具風格的路跑活動「慵懶跑者聚樂部 COZY RUNNER CLUB」，今（30）日於台中水湳經貿園區中央球場熱力登場！今年邁入第4屆，吸引上千名跑者參與，主題以「輕鬆慢跑、自在生活」為核心，帶領大家在壓力滿載的城市節奏中以「剛剛好的步伐」找回屬於自己的呼吸與態度。（如圖）

屋馬燒肉以合作夥伴的角色參與，屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示：「屋馬非常珍惜能與台中跑者一起迎接這場城市運動盛事。為活動注入暖心能量，現場提供熱騰騰免費雞湯、推出限量「慵懶跑者專屬菜單」，希望以最安心、最美味的方式，在跑者越過終點的那一刻，替大家補上一口溫暖、補滿一份力量。