第4屆G-EIGHT展9國逾250款獨立遊戲 引爆亞洲熱潮

第4屆「G-EIGHT」遊戲展今年有9國逾250款作品，並發現今年「真人互動類遊戲」的數量增加，尤其在戀愛向題材較多，呈現獨立遊戲發展的趨勢。「無人島哪有這麼爽」製作團隊也找來拍攝演員在展場宣傳。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣主辦的「G-EIGHT」獨立遊戲展今年邁入第4屆，12日到14日在台北花博舉辦，齊聚美、日、韓、中、港、印、菲、新、澳9國逾250款各項創意作品，較去年成長39％創新高，呈現逐漸從台灣走向亞洲及世界，主辦單位預估3天可吸逾2.5萬人潮。

「G-EIGHT」遊戲展由「6tan」、「湯瑪士」及「李勇霆(偷泥)」3人共同創辦，為國內專為獨立遊戲開辦的盛會，主辦單位統計，今年參展國家及攤位皆成長，有9國逾250款參展，較去年180款成長39％，開展前售票較去年增加20％，估3日活動可吸引超過2萬5000人與會，且海外參展商占全體6分之1，東南亞的印尼、新加坡與菲律賓就帶來9款遊戲，讓台灣逐漸成為獨遊特展中樞、引爆亞洲獨遊熱潮。

從印尼來台灣參展的最大獨立遊戲開發商之一「TogeProductions」帶來4款遊戲，公關經理ARYA表示，團隊第2次來台，經友人推薦而首次參加G-EIGHT展，參展期間發現，台灣玩家對獨立遊戲非常投入，很開心參展且認為活動很棒。

6tan表示：「看到參展商們充滿熱血，準備這麼多展場限定關卡、活動跟發布新試玩，我覺得蠻感動的！現場絕對讓你玩好玩滿，來就對了！」今年也有官方慶祝活動，並有機會將市價1萬8800元的Steam Deck遊戲機帶回家，年度傳統的「大乾爹時代」、「G-EIGHT集換卡牌」也要讓玩家滿載而歸。

在獨立遊戲領域，台灣「黃油」開發也在國際頗具盛名，主辦單位表示，今年「G-EIGHT」的成人遊戲區攤位也較去年增加36％，呈現蓬勃發展情況，各開發團隊紛紛推出各項活動，如「特急修幹線｣提供攤位抽獎與兌換限定雷射車票，｢芒果派對」有70款作品特價，更在會場打造沉浸式星空拍照場景，與9款超人氣等身大胸像珍藏展。

G-EIGHT在2022年起誕生，由玩家籌辦、打造出屬於玩家的電玩展，以台灣獨立遊戲為主，致力讓台灣作品被更多人看見，並相信「很多遊戲不是不受歡迎，只是還沒被認識。」

從印尼來台灣參展的最大獨立遊戲開發商之一「TogeProductions」帶來4款遊戲，並開心「G-EIGHT」遊戲展的玩家對獨立遊戲非常重視。(記者吳柏軒攝)

「G-EIGHT」遊戲展專為台灣獨立遊戲打造，現場玩家相當專注於體驗遊戲，展場也因玩家、開發團隊聚焦，逐漸走向亞洲獨立遊戲中樞地位，與世界接軌。(記者吳柏軒攝)

第4屆「G-EIGHT」展也舉辦舞台活動，找來遊戲實況主Abby(左)與｢炎姬｣遊戲開發者何祥祿(小牛奶，圖中)互動訪談及試玩，並暢聊遊戲製作緣由、關卡BOSS設計與創作秘辛等。(記者吳柏軒攝)

