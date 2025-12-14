第4座貿易投資中心 經濟部選波瀾華沙設點

▲龔明鑫也見證「台灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 繼捷克布拉格、日本福岡，以及美國達拉斯之後，經濟部在波蘭華設置第4座台灣貿易投資中心，也是台灣在中東歐的第2個據點。台灣貿易投資中心將協助台灣廠商在海外布局時，排除投資障礙、降低成本，經濟部也提到，明年6月在歐洲舉辦的「台灣形象展」，首度將地點選在華沙。



據經濟部貿易署經貿檔，台灣與波蘭兩國去年貿易總額為20億7,648萬美元（約新台幣650.6億元）。我國輸出到波蘭產品主要為電腦產品、半導體及扣件等；而從波蘭進口產品包括汽機車零組件、小客車及藥品等。



值得一提的是，受到俄烏戰爭影響，波蘭為了阻絕「紅色供應鏈」進入國防產業，無人機訂單改向台灣廠商，截至本年10月，我國無人機出口總額達5,475萬美元，較去年增加11.4倍。其中，對波蘭出口占比近4成，穩居我國最大出口市場，顯示台波無人機合作日益緊密並深具發展潛力。



而在投資方面，我國對波蘭投資共17件，9,884.6萬美元。其中，奇美食品去年與波蘭肉類食品大廠SuperDrob合作，在波蘭中部城市羅茲設廠，主要生產熟水餃，是台灣水餃前進歐洲的重要基地。





廣告 廣告

▲奇美食品波蘭羅茲廠成功量產，每月大約能生產2,500萬顆熟水餃。（圖／貿協提供）



經濟部長龔明鑫9日至11日率團訪問波蘭，10日出席「台波企業論壇」並主持華沙台灣貿易投資中心的揭牌儀式，波蘭能源部Konrad Wojnarowski常務次長、發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長及經貿官員亦出席表示支持。



龔明鑫也見證「台灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄（MOU），具體深化台波在民主供應鏈及經濟夥伴關係。訪團此行會晤波蘭參議院副議長 Michal Kaminski 及多位跨黨派友台議員，就地緣政治、供應鏈安全、數位轉型及能源等議題交換意見。



龔部長於論壇中表示，台灣及波蘭雙方的交流自他上次來訪後已經更加緊密，強調波蘭可運用台灣的AI供應鏈力量，向歐盟爭取「AI 超級工廠計畫」（AI Gigafactory）。



除AI及半導體外，台波雙方在無人機、電動車及綠能供應鏈等領域亦深具合作潛力。除將持續促進企業深化交流外，亦建議雙方大學科技研發機構可強化合作，善用「中東歐投資基金」及「波蘭國家發展基金」資源，促進雙邊經貿及產業鏈結。



針對台灣區電機電子工業同業公會有意願在波蘭設立科技園區，他表示將積極協助我商進行全球布局，協助雙方企業界強化商務交流及促進供應鏈合作等方面提供協助。



此外，經濟部也預告於明年6月下旬在歐洲舉行「台灣形象展」並首度在波蘭華沙舉辦。該項規劃廣獲波方政要及企業界之重視及支持，我將匯聚政府及民間力量，展示台灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安及韌性城市的產業實力，促進雙方深化在策略性產業的夥伴關係。





更多 NOWnews 今日新聞 報導

IEEE GLOBECOM睽違5年來台 經濟部秀我國首套6G基地台天線系統

AI應用擴散至百業！經濟部展34項智慧科技解方 助農漁牧升級

新建物屋頂光電不限縮 經濟部：與內政部合力加速完成法制作業