第4節上演逆轉秀 尼克擊退馬刺奪NBA盃冠軍

尼克隊拿下NBA盃總冠軍。（翻攝X@NBA）

NBA盃冠軍賽今（17日）登場，紐約尼克隊靠著第四節上演逆轉秀，終場以124比113擊退聖安東尼奧馬刺隊，終結大蘋果52年獎盃荒。

尼克今與馬刺隊比賽雙方有來有往，半場打完馬刺隊以61比59微幅領先。下半場尼克一度落後11分，不過靠著第4節單節猛灌35分上演逆轉秀，最後階段馬刺發生失誤，終場尼克以124比113擊退馬刺，拿下NBA盃冠軍。

阿努諾比（OG Anunoby）砍下全場最高的28分，其中20分在上半場，幫助尼克緊咬比數，另外布朗森（Jalen Brunson）拿下25分、板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）15分。

馬刺隊則是多點開花，7名成員得分上雙，哈珀（Dylan Harper）拿下全隊最高的21，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則拿下18分、6籃板成績。

