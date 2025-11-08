第40屆生達盃兒童寫生賽頒獎 民治市政中心展出邀各界共享藝術饗宴
▲南市長黃偉哲牽手劉育菁出席第四十屆生達盃兒童寫生賽頒獎典禮，歡迎各界到民治市政中心欣賞得獎作品，共享藝術饗宴。（記者李嘉祥攝）
第40屆「生達盃」兒童寫生比賽頒獎典禮8日於臺南市政府民治市政中心一樓藝文展覽大廳舉行，眾多家長攜帶孩子出席領獎，場面溫馨熱鬧；市長黃偉哲牽手劉育菁、秘書處長黃國照等均出席，共享藝術饗宴。
「生達盃」兒童寫生比賽主辦單位財團法人范道南文教基金會係由生達製藥創辦人范進財董事長創立，長期投入公益活動，展現企業回饋文化理念；為鼓勵兒童自由創作，每年選擇大臺南風景優美知名地標舉辦，讓孩童畫出在地風情與美景，也藉由戶外寫生促成親子互動，增進親情休閒及提升藝術風氣，迄今邁入第40年。
今年寫生比賽分成幼稚園、國小低年級、中年級、高年級四個組別，共收到530幅作品，由國內知名畫家林宜靜、林昭安、莊慶芳、歐益豪等四位老師擔任評審，每組選出金、銀、銅牌及佳作，除頒發獎金及獎牌，得獎作品並於民治市政中心大廳展覽至11月27日，同時公布於生達化學製藥企業永續發展網頁。
劉育菁頒獎時分享其多年的教學經驗，她觀察到喜愛繪畫的孩子常具有敏銳的觀察力與無限創意，也肯定得獎作品色彩豐富鮮明，人物與動物表情生動活潑，充分展現純真的童趣，歡迎民眾把握機會到民治市政中心展覽大廳欣賞展出獲獎優秀作品。
黃國照處長肯定基金會長期推動多元公益項目，除全國兒童寫生比賽與桌球比賽外，更結合生達製藥的專業資源舉辦健康講座，並推動寒暑假營養餐券、偏鄉課輔及獎助學金等助學計畫，善盡企業社會責任。
范道南文教基金會也預告第40屆生達盃全國桌球錦標賽將於12月5日起一連三天於市立新營體育館舉行，目前有293隊報名，選手共2177人，精彩可期，歡迎各界踴躍前往觀賽。
