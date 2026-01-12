第40屆金唱片亮點、得獎名單一次看！許光漢與LE SSERAFIM成員一同挑戰TWS「撒嬌舞」、Jennie壓軸表演嗨翻大巨蛋！
舞台上韓流偶像齊聚一堂，各式手燈的多彩星光點亮臺北大巨蛋；當頒獎人準備揭曉得獎者，粉絲們喊著偶像團名，希望自己所支持的團體能獲得榮譽。《第40屆金唱片頒獎典禮》日前圓滿落幕，近七小時的典禮亮點滿滿，從「翻跳挑戰」到震撼演出，帶給在場的K-POP粉絲一場盛大的視覺饗宴。
第40屆金唱片頒獎典禮現場
ZB1成員特別舞台揭序幕、CORTIS「跑步機舞台」應援聲超大
典禮由男團ZEROBASEONE成員章昊、成韓彬的雙人舞台拉開序幕，帥氣唱跳歌曲〈Better〉致敬前輩寶兒的舞台讓粉絲又驚又喜。緊接著，近期爆紅的新人男團，同時也是本屆新人獎得主之一的CORTIS帶來歌曲〈What You Want〉，將打歌舞台使用的「跑步機」搬上大巨蛋，COER（粉絲名）們大聲尖叫、齊喊應援，展現對「台灣男孩」趙雨凡返鄉的支持，以及見到這群新生代偶像的熱情。
ZEROBASEONE成員章昊、成韓彬帶來雙人舞台（上）、新人男團CORTIS首登金唱片（下）
致敬舞台成亮點 現役偶像翻唱經典韓文歌曲引共鳴
本屆金唱片的亮點之一，是當代潮流偶像致敬前輩經典歌曲的舞台。其中，HYBE旗下男團TWS獻唱BTS防彈少年團的〈春日〉、JYP旗下女團izna則帶來前輩女團Wonder Girls的〈Be My Baby〉唱跳舞台，經典旋律讓藝人與台下粉絲都跟著哼唱。
TWS獻唱BTS防彈少年團的〈春日〉（上）、izna則帶來Wonder Girls的〈Be My Baby〉（下）
男團ZEROBASEONE成員泰來則翻唱歌手申昇勳於1990年發行的經典歌曲〈Reflection of You in Your Smile〉、女團LE SSERAFIM成員允真獻唱1986年發行、由歌手金賢植演唱的歌曲〈Like Rain, Like Music〉，兩位現役男女團成員「開麥」的舞台，展現了各自的歌唱實力。
ZB1成員泰來（左）、LE SSERAFIM成員允真（右）分別獻唱經典歌曲
新生代女團KiiiKiii則帶來許多台灣人也不陌生的經典韓文歌曲〈Flying, Deep in the Night〉，這首由歌手李文世在1987年發行的歌曲，是許多K-POP歌手翻唱的熱門選擇，輕快旋律及童話般的歌詞，讓它獲得發行當年金唱片大賞的榮譽。
KiiiKiii翻唱〈Flying, Deep in the Night〉
訪談片段也精彩 NCT WISH、BND創下「名場面」
在典禮串場的團體訪談片段，也出現許多「名場面」。男團NCT WISH翻跳前輩團EXO的〈The Eve〉、〈Growl〉、〈The First Snow〉等名曲。其中，由隊長Sion、成員Riku翻跳的〈The Eve〉忠實呈現原版的性感舞蹈，引起廣大迴響。
NCT WISH隊長Sion（左）、Riku（右）翻跳EXO歌曲〈The Eve〉
男團BOYNEXTDOOR則邀請粉絲一起合唱他們的熱門歌曲〈IF I SAY, I LOVE YOU〉，大巨蛋響起全場觀眾的歌聲，展現BOYNEXTDOOR的知名度，粉絲的「唱功」也讓成員們感動地不斷拍手、比讚。
男團BOYNEXTDOOR邀請粉絲一起合唱熱門歌曲〈IF I SAY, I LOVE YOU〉
IVE「啦啦隊」特別舞台圈粉無數
由K-POP團體輪番上陣的表演舞台也同樣吸睛，人氣女團IVE帶來「啦啦隊」版本的〈삐빅 (♥beats) + REBEL HEART〉舞台，配合舞者與專業啦啦隊員的演出，將現場氣氛拉到最高。間奏中，啦啦隊員進行「空中拋接」的高難度動作，成員也被高高舉起，讓觀眾看得驚呼連連，也被IVE甜美的率性魅力圈粉。
IVE帶來「啦啦隊」特別版舞台
TWS撒嬌舞挑戰 許光漢、LE SSERAFIM成員齊登場
近期以「撒嬌舞」爆紅的男團TWS也在金唱片舞台中帶來〈OVERDRIVE〉演出，歌曲中先由成員們輪流「捏臉」撒嬌，接著邀請來賓參與挑戰。首先鏡頭帶到台灣演員許光漢和女團LE SSERAFIM成員一葉、恩採，過去曾一起拍攝〈UNFORGIVEN〉挑戰的他們再度合作，有些害羞的許光漢接連做出扭動肩膀、咬手指的動作，讓台下粉絲尖叫聲不斷。
許光漢與一葉、恩採挑戰TWS撒嬌舞
韓流女王Jennie壓軸開唱 嗨翻臺北大巨蛋
全場觀眾引頸期盼的「韓流女王」Jennie壓軸登場演出，帶來〈Filter〉、〈Damn Right〉及〈like JENNIE〉等金曲舞台，大陣仗舞群加上她的女王風範，讓典禮迎來另一個高潮。在〈Damn Right〉舞台中，她與男舞者性感共舞的場面，引起全場粉絲及藝人們害羞地尖叫；神曲〈like JENNIE〉表演後段，Jennie脫下外套熱舞、帥氣唱著Rap，變奏加速的旋律配上紅色雷射燈光，讓大巨蛋瞬間變成「大型夜店」。這段表演讓觀眾直呼：「太值得了」，影片觀看次數也已突破414萬次，再度引起話題。
韓流女王Jennie壓軸演出震撼全場
GD、Jennie、IVE各獲三獎項最多 成金唱片大贏家
獎項部分，由G-DRAGON、Jennie及女團IVE皆獲得三項最多。GD分別以〈Home Sweet Home〉拿下音源大賞（年度歌曲）、音源本賞，也以《Übermensch》拿下專輯本賞，他在預先錄製的得獎感言中提到「今年會帶著BIGBANG成員一起回來」，也讓粉絲相當期待。
GD雖未到場參加，仍獲得三個獎項
Jennie以個人身份獲得年度藝人大賞、音源本賞，以及特別獎項PRIZM全球影響力賞，再加上代表團體BLACKPINK領取的音源本賞，Jennie共上台領獎四次，成為當晚「最忙碌」的藝人。
Jennie共上台領獎四次，成當晚「最忙碌」的藝人
女團IVE則成為獲獎最多的K-POP團體，雖然與大賞擦身而過，仍以歌曲〈REBEL HEART〉拿下音源本賞、專輯《IVE EMPATHY》獲專輯本賞，更拿下特別獎項「Cosmopolitan 藝人賞」。
IVE成獲獎最多的團體
《第40屆金唱片頒獎典禮》詳細獲獎名單
音源大賞（年度歌曲）：G-DRAGON〈Home Sweet Home〉
專輯大賞（年度專輯）：Stray Kids《KARMA》
年度藝人：Jennie
音源本賞：
BOYNEXTDOOR 〈IF I SAY, I LOVE YOU〉
LE SSERAFIM 〈HOT〉
ALLDAY PROJECT 〈FAMOUS〉
Rosé 〈Toxic Till the End〉
Jennie 〈Like Jennie〉
BLACKPINK 〈Jump〉
ZO ZAZZ 〈Don`t you know〉
aespa 〈Dirty Work〉
IVE 〈REBEL HEART〉
G-DRAGON 〈Home Sweet Home〉
專輯本賞：
NCT WISH 《COLOR》
ATEEZ 《Golden Hour: Part.2》
IVE 《IVE EMPATHY》
RIIZE 《Odyssey》
Stray Kids 《KARMA》
G-DRAGON 《Übermensch》
ZEROBASEONE 《NEVER SAY NEVER》
TOMORROW X TOGETHER 《The Star Chapter: TOGETHER》
SEVENTEEN 《Happy Burstday》
ENHYPEN 《Desire: Unleash》
新人賞：CORTIS、ALLDAY PROJECT
特別獎項
Golden Choice：ARrC、CLOSE YOUR EYES
Next Generation賞：KiiiKiii
Cosmopolitan 藝人賞：IVE
PRIZM全球影響力賞：Jennie
最佳表演賞：izna、TWS
Naver AI Choice：BOYNEXTDOOR
金唱片 UPbit 人氣賞（男）：Jin
金唱片 UPbit 人氣賞（女）：Hearts2Hearts
最佳團體賞：MONSTA X
（圖片來源：Golden Disc、放言編輯部戴懿珍）
韓流女王BLACKPINK成員Jennie將登金唱片舞台！16日起在韓舉辦「生日紀念」攝影展《J2NNI5》收益全捐
人氣男團 MONSTA X 將出席金唱片！出道11年實力派Hip Hop組合、《NO.MERCY》選秀出身、2026 世界巡演4月台北登場
