第40屆金唱片入圍名單｜典禮時間、主持人、卡司一次看

第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。

金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）於1986年創立，評選標準以專輯銷量、數位音源成績、專業評審綜合評選，有「韓國葛萊美獎」美譽。

主持人、表演嘉賓、頒獎人

邁入第40年，金唱片首度移師海外舉行，主持人為第10次主持金唱片的歌手成始璄，搭檔演員文佳煐。

成始璄有「情歌皇太子」之稱，出道25年，擁有無數經典歌曲，《兩個人》更是南韓指標性的婚禮祝歌，觀眾對他在《來自星星的你》演唱的OST《你的每個瞬間》同樣耳熟能詳。

童星出身的文佳煐，以漫改作品《女神降臨》廣受全球觀眾熟知，作品包括《瑞草洞》、《那個男人的記憶法》、《偉大的誘惑者》、《愛情的理解》。

18組演出嘉賓，包括：BLACKPINK Jennie、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPHEN、NCT WISH、ZEROBASEONE（ZB1）、ATEEZ、Stray Kids、MONSTA X、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、ARrC、CLOSE YOUR EYES、izna、KiiiKiii。

除了演出陣容華麗，頒獎嘉賓同樣星光閃耀，韓國方面有宋仲基、邊佑錫、安孝燮，台灣則請到剛在台北大巨蛋完成演唱會的蔡依林，以及因為《想見你》在韓國同樣擁有高知名度的許光漢。

直播平台

紅毯－16:00 開始｜典禮－17:30 開始

電視將由TVBS轉播，線上由Disney+同步直播。

第40屆金唱片入圍名單

【音源本賞】

・aespa – 〈Dirty Work〉

・ALLDAY PROJECT – 〈FAMOUS〉

・ BLACKPINK – 〈Jump〉

・ BOYNEXTDOOR – 〈IF I SAY, I LOVE YOU〉

・G-DRAGON – 〈Home Sweet Home〉

・Hearts2Hearts – 〈The Chase〉

・Hwang Garam – 〈I Miss You So Much〉

・IU – 〈Never Ending Story〉

・ IVE – 〈REBEL HEART〉

・Jennie – 〈Like Jennie〉

・KiiiKiii – 〈I DO ME〉

・LE SSERAFIM – 〈HOT〉

・Maktub – 〈Starting With You〉

・MEOVV – 〈Hands Up〉

・OVAN – 〈Flower〉

・PLAVE – 〈Dash〉

・Rosé – 〈Toxic Till the End〉

・SEVENTEEN – 〈Thunder〉

・Woody – 〈Sadder Than Yesterday〉

・ZO ZAZZ – 〈Don’t you know〉

【專輯本賞】

・&TEAM – 《Back to Life》

・aespa – 《Rich Man》

・ATEEZ – 《Golden Hour: Part.2》

・BAEYHKUN – 《Essence of Reverie》

・S.Coups_X_Mingyu – 《Hype Vibes》

・ENHYPEN – 《Desire: Unleash》

・G-DRAGON – 《Übermensch》

・i-dle – 《We are》

・IVE – 《IVE EMPATHY》

・Jennie – 《Ruby》

・Jin – 《Happy》

・NCT DREAM – 《Dreamscape》

・NCT WISH – 《COLOR》

・RIIZE – 《Odyssey》

・SEVENTEEN – 《Happy Birthday》

・Stray Kids – 《KARMA》

・THE BOYZ – 《Unexpected》

・TOMORROW X TOGETHER – 《The Star Chapter: TOGETHER》

・TWICE – 《STRATEGY》

・ZEROBASEONE – 《NEVER SAY NEVER》

【新人賞】

・AHOF

・ALLDAY PROJECT

・CLOSE YOUR EYES

・CORTIS

・Hearts2Hearts

・IDID

・idntt

・izna

・KickFlip

・KiiiKiii

・NouerA

・ZO ZAZZ