第40屆金唱片典禮公布首波演出陣容 ZEROBASEONE或成最後演出

ZEROBASEONE將在金唱片帶來精彩舞台，2年6個月限定團的他們將在明年1月10日合約到期，若未續約或變動，金唱片可能是團體解散最後一唱。（翻攝ZEROBASEONEX）

第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日在臺北大巨蛋舉行，作為韓國樂壇指標性的年度盛事，連日來官方陸續公布入圍名單與首波演出陣容，引發K-POP粉絲高度關注。昨（25日）釋出年度主要獎項入圍者後，今（26日）再公布首波表演名單，包含CORTIS、ALLDAY PROJECT、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等九組藝人，橫跨新人與大勢團體，為典禮增添看點。

LE SSERAFIM繼去年將再戰金唱片，也將首次在臺北大巨蛋表演。（翻攝Golden Disc X）

台灣粉絲喜愛的IVE又要來台啦。（翻攝Golden Disc Awards FB）

此外，主持人卡司也已正式確認。本屆將由成始璄與文佳煐共同主持。成始璄被譽為「金唱片之聲」，已連續十年擔任典禮主持，穩健的掌控能力與親和力深受觀眾肯定；文佳煐繼第39屆後再度回歸，連續第二年擔任主持人，青春形象與自然節奏感被視為能與成始璄形成互補組合。主辦單位也表示，兩人將在今年台北場帶來更成熟、契合的主持默契。

ENHYPEN在台粉絲眾多，搶票憑手氣啦。（翻攝ENHYPEN X)

新生代男團CORTIS來勢洶洶。（翻攝翻攝Golden Disc Awards FB）

ALLALLDAY PROJECT男女混團帶來不一樣的舞台魅力。（翻攝ALLDAY PROJECT X）

頒獎嘉賓方面，官方確定由宋仲基、邊佑錫與安孝燮登台擔任頒獎嘉賓，影視人氣與音樂典禮交織，也讓本屆典禮星光程度再度升級。隨著入圍名單、主持人與部分卡司公開，明天也將公布完整演出陣容與座位圖與票務資訊，12月6日正式售票。

