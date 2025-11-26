第40屆金唱片獎首度登台！完整入圍名單曝光 GD、BP、IU等大咖廝殺

記者陳宣如／綜合報導

韓國年度大型音樂盛典《Golden Disc Awards》（金唱片獎）將在明年迎來第40屆，典禮首度選在台灣舉行，確定於2026年1月10日在台北大巨蛋登場。而主辦單位於昨（25）日公布三個主要大賞的完整入圍名單，正式為這場國際級韓流活動揭開序幕，消息公布後也立即成為韓流圈焦點。

金唱片入圍名單相當激烈，呈現跨世代競爭的格局。（圖／翻攝自Golden Disc Awards-골든디스크어워즈臉書）

本屆「數位音源本賞」共20組藝人入選，名單包含aespa、ALLDAY PROJECT、BLACKPINK、BOYNEXTDOOR、G-DRAGON、Hearts2Hearts、Hwang Karam、IU、IVE、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MARTUB、MEOVV、OVAN、PLAVE、ROSÉ、SEVENTEEN、Woody、ZO ZAZZ。

「專輯本賞」同樣選出 20 組，包括 &TEAM、aespa、ATEEZ、伯賢、CxM（SEVENTEEN）、ENHYPEN、G-DRAGON、(G)I-DLE、IVE、JENNIE、Jin、NCT DREAM、NCT WISH、RIIZE、SEVENTEEN、Stray Kids、THE BOYZ、TXT、TWICE、ZEROBASEONE等團體入榜，呈現跨世代競爭的格局。

「新人賞」部分依據音源播放量與專輯銷量綜合評比，共選出12組新秀，包括 AHOF、ALLDAY PROJECT、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KickFlip、KiiiKiii、NouerA、ZO ZAZZ，呈現多樣化的新生代陣容。

韓國年度大型音樂盛典《Golden Disc Awards》（金唱片獎）第40屆頒獎典禮首度選在台北大巨蛋舉行。（圖／翻攝自金唱片官網）

此外，宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將擔任頒獎嘉賓。主辦方表示，首波演出陣容將於今（26）日公布，27日釋出完整卡司、座位圖與售票資訊；門票將於 12 月 6 日正式開賣，外界預計售票將吸引大量粉絲搶購，屆時可能引發繼AAA頒獎典禮之後的另一波搶票熱潮。

宋仲基（左）、安孝燮（中）、邊佑錫（右）確定來台擔任金唱片頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂提供）

本屆金唱片獎的入圍作品是依據2024年11月初至2025年10月底發行的音源及實體專輯，並以銷售數據與音源播放量等客觀指標進行評定。同一藝人在評選期間若推出多張作品，將以表現最優秀的代表作計入各獎項。最終，音源本賞與專輯本賞各選出20組入圍藝人，新人賞則從音源與專輯表現綜合評定，共計12組新星入列。

第40屆金唱片獎將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行，由成始璄與文佳煐連續第二年共同擔任主持。對於典禮首度在台灣舉辦，外界及粉絲也表達高度期待，認為此次活動將再次吸引大批韓流觀眾關注。

