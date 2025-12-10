第40屆金唱片頒獎典禮倒數1個月！蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

迎接40周年到來，韓國指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，除了已經公布的18組演出藝人、3位頒獎嘉賓之外，今（10）日更加碼宣布亞洲男神許光漢、天后蔡依林將擔任頒獎嘉賓，門票將於13日的11點30分在ibon售票系統全面啟售。

蔡依林、許光漢擔任金唱片頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂提供）

2026開年含金量最高的K-pop音樂饗宴《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，主辦單位超級圓頂今天也驚喜宣布，亞洲男神許光漢和屆時剛完成台北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

日前完整公開包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組K-pop年度極選陣容之後，隨即引發熱烈討論。

JENNIE首度以個人身分在台北演出，同時也是首位在台北演出的BLACKPINK成員。JENNIE在今年以首張正規專輯《Ruby》登上Coachella音樂季，並以主打曲〈Like JENNIE〉同時入圍專輯與音源本賞，證明世界級的實力與地位。曾在《第33屆金唱片》帶來震撼舞台，並於隔年奪下數位音源本賞的JENNIE，本次回歸將是相隔七年再度於金唱片舞台亮相，也將會以帶來「World Class」級別出演。

此外才剛完成台北小巨蛋演出並宣布延長活動時間的ZEROBASEONE，已連續三年出演金唱片頒獎典禮。從出道作品到今年9月發行的首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》，全部達成六連百萬銷售，並以該作品入圍專輯部門。《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，由超級圓頂主辦，宏將傳媒協辦，並由中華航空、威剛科技、BESSIE’U天后闆妹聯合贊助。全場採實名制，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。門票將於本週六（13日）11點30分在 ibon售票系統全面啟售，更多詳情敬請鎖定主辦單位超級圓頂官方社群。

