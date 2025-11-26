第40屆金唱片頒獎典禮 首波演出陣容公布！

台北市 / 林彥廷 綜合報導

「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在臺北大巨蛋盛大舉行，日前公布主持人為文佳煐、成始璄，宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上舞台，為這場代表K-POP榮耀的音樂盛事增添星光。而昨（25）日官方公布入圍名單後引發討論，今（26）日官方也曝光首波演出陣容。

金唱片今日公布首波演出陣容，包含ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM 、NCTWISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等。

金唱片頒獎典禮完整演出陣容預計將於明（27）日公布，同時也將公布座位圖與票務資訊，頒獎典禮門票預計將在12月6日起售。

