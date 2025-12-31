第40屆金唱片頒獎典禮 TVBS、Disney+直播

記者周毓洵／臺北報導

韓流粉絲準備尖叫！TVBS與Disney+今（31）日宣布將於2026年1月10日下午4時起，全臺獨家轉播與線上直播第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）。不只可以透過TVBS歡樂台同步收看，也能在 Disney+線上即時追典禮，陪粉絲一起見證韓國音樂年度最高榮耀。

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮自1986年創立至今，已是韓國歷史最悠久、也最具指標性的音樂盛會。典禮依據年度專輯銷量與數位音源成績評選得主，設有「數位音源部門」、「專輯部門」兩大本賞，以及新人獎、製作人獎、全球人氣獎等重要獎項，被視為最公正、最具公信力的音樂頒獎典禮之一。今年不僅迎來40週年里程碑，更首度移師臺灣，在臺北大巨蛋盛大舉行，話題度直接拉滿。

主持陣容同樣星光熠熠，由即將迎來第10次主持金唱片的實力歌手 成始璄，再度搭檔《女神降臨》女神文佳煐，默契組合備受期待。頒獎嘉賓方面更是跨足韓流與華語圈，包含韓劇男神宋仲基、《背著善宰跑》的邊佑錫、聲演《K-pop 獵魔女團》的安孝燮，以及天后蔡依林、亞洲男神許光漢，卡司豪華程度堪稱夢幻。

舞台演出陣容同樣是粉絲最大亮點，本屆將角逐本賞的BLACKPINK成員JENNIE，確定以個人身分首度站上臺北舞台；超夯新人男團CORTIS出道不到半年就席捲全球，洗腦神曲「GO!」紅遍各地，首次登上臺北大巨蛋演出話題十足；此外還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT等共18組超人氣 K-pop 團體與歌手接力開唱，從紅毯到舞台全程高能。

「韓國葛萊美」金唱片迎來40週年，首度移師臺灣舉辦，成為粉絲關注焦點。（TVBS、Disney＋提供）

第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日在臺北大巨蛋登場，TVBS與Disney+全台獨家轉播。CORTIS、ALLDAY PROJECT等18組K-pop人氣歌手輪番演出，典禮星光爆棚。（TVBS、Disney＋提供）

BLACKPINK成員JENNIE將以個人身分首度登上臺北舞台。Stray Kids、TWS等18組K-pop人氣歌手輪番演出，另粉絲相當期待。（TVBS、Disney＋提供）