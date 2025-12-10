第41屆點燃生命之火開跑 捐起來！辜仲諒承諾把關每一分善款

中國信託慈善基金會發起、中國信託銀行主辦的第41屆「點燃生命之火」10日舉辦百人點燈儀式，點亮「星願之樹」為孩子傳遞幸福，並宣布募款活動開跑。善款將全數支持臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、愛接棒少棒暨青少棒資助計畫、信扶專案脫貧輔導服務等公益專案。

第41屆「點燃生命之火」募款活動自即日起至2026年1月23日止，民眾可上中國信託慈善基金會官網捐款、中信銀行157家分行臨櫃捐款，或透過全台逾7000台中信銀行ATM「愛心捐款」鍵捐款、利用中國信託行動銀行App轉帳捐款。你的每一分幫助，讓孩子走在夢想道路。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒承諾，「點燃生命之火」的每一分善款，都將謹慎把關，照顧到最需要的孩子身上，讓每一人有飯吃、有書讀且可以勇敢逐夢。10日點燈記者會現場，中信金控董事長顏文隆代表中信金核心子公司中國信託商業銀行捐出新台幣200萬元，呼籲民眾共襄盛舉，一起幫助孩子翻轉未來。

臺灣夢受肯定，辜仲諒：繼續辦下去

中國信託慈善基金會副董事長陳國世致詞時表示，中信金控創辦人辜濓松41年前創立「點燃生命之火」，本來聖誕點燈意指耶穌基督要照亮世人，辜濓松與夫人辜林瑞慧決定把愛傳給很多在台灣需要幫助的小朋友，進而由辜仲諒發揚光大。這項活動已由中信慈善基金會有制度地接手，贊助的單位包括：臺灣夢、愛接棒、信扶專案。

以愛接棒來講，一共幫助25所學校的棒球隊，已有19人成為職棒選手，且有42人打過國家隊。臺灣夢則是結合在地社區，提供弱勢孩童多元陪伴與特色課程、營養餐食，對於建構兒少社會安全網貢獻良多。陳國世說，有時會聽到社區的聲音，擔心臺灣夢是不是不要辦了，他都會說，請示過辜仲諒，辜說「大家如果認為很好，一定會率領全體同仁繼續辦下去。」

他，從沒人在乎變不被放棄

南投縣埔里鎮慈恩社區發展協會5年前加入臺灣夢計畫，迄今陪伴逾40位孩童，理事長楊崇禮致詞時特地分享一則案例。楊崇禮說，慈恩社區有位孩子家庭狀況複雜，父母離異，爸爸在台中工作很少回家，媽媽在南部重組家庭，孩子平常由阿公照顧，但阿公的身體不是很好，還要照顧中風的阿嬤，孩子可說幾乎沒有大人陪伴，一年半前由社會局轉介到慈恩臺灣夢基地。

楊崇禮說，剛加入時，孩子不想上學也不來社區，他於是到孩子家裡探訪，有次聊天，孩子跟他說：「反正，沒有人會在乎我。」憶及此，楊崇禮一度聲音哽咽，他跟孩子說：「社區很關心你，我們都希望你不要放棄自己。」

第41屆「點燃生命之火」10日舉行點燈記者會，中信金控董事長顏文隆（中）代表捐贈200萬元，中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）、慈恩社區理事長楊崇禮（右）代表受贈單位接受。（中信慈善基金會提供）

隨著楊崇禮與慈恩社區的志工們持續發揮愛心，這位小朋友慢慢改掉一些不好的行為，「來到社區愈來愈穩定，看得出在社區開心，有同學一起玩、也有社工陪伴。」這是楊崇禮在慈恩社區看到變化最大的案例。

楊崇禮說，看到孩子一點一滴改變，他們更有力量陪伴下去。他擔任理事長3年，兒少陪伴工作會一直做下去，「社區的每一位孩子都需要被看見、被支持，只要願意伸出援手，他們的人生會因為這份陪伴而不同。」

楊崇禮感謝每一位「點燃生命之火」的捐款者，「因為你們的支持，偏鄉社區有更多資源可以陪伴孩子。」

她，因為臺灣夢可以朝夢想努力

來自慈恩社區的小月（化名）也在點燈記者會上分享自身經驗，她在小學二年級時加入慈恩，迄今4年多。父母親有5名小孩，除了小月之外還有3個弟弟1個妹妹，爸爸在工廠上班，小月必須分擔家計、照顧弟妹，平常會幫忙做家事，像是洗衣服、倒垃圾、洗碗...等等。

南投縣慈恩社區築夢基地的孩子小月（化名，左），10日在點燈記者會上分享她的夢想藍圖。（陳怡慈攝）

小月說，慈恩社區的阿姨、叔叔會陪伴他們，像是幫孩子們上課、煮飯給孩子們吃。她喜歡羽球課，可以有較多的運動量，也喜歡烘焙課，志工老師教他們做布丁，她回家後會跟媽媽一起買材料再做一次，把在臺灣夢基地學習到的技能分享給家人。

小月希望將來成為一名老師或烘焙師，因為臺灣夢計畫，她可以朝著夢想努力。

