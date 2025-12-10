第41屆「點燃生命之火」台北點燈（1） (圖)

投資人在聯準會利率決議前保持觀望，美股四大指數9日於平盤附近震盪，市場雖普遍預期Fed將降息一碼，但JOLTS職缺數高於預期、官員對通膨看法分歧，讓「降息後轉偏鷹」的疑慮升溫，拖累道瓊工業指數下跌0.38%，標普500指數小跌0.09%，費城半導體指數微跌0.04%，僅那斯達克在科技股撐場下小漲0.13%；個股方面，小摩受到成本增加影響，股價重挫逾4%，壓抑金融股表現，輝達雖傳出H200可對陸輸出、但分潤與管制雜音仍在，股價小跌0.33%，Meta回落逾1%，Google傳出被歐盟進行新一輪的反壟斷調查，股價卻逆勢走揚逾1%，華納兄弟在與Netflix競逐併購題材加持下續漲3.78%，台積電ADR則漲0.5%。 亞股市場今日跌多於漲，日股小跌0.10%，韓股同樣走跌；港股則是小漲，上證指數微幅下跌，區域市場普遍在FOMC結果出爐前靜待觀望。 台股今（10）日在台積電(2330)大漲25元、聯發科(2454)走強領軍下，終場大漲218.13點收28,400.73點，再創收盤新高，成交額4,930.76億元。盤面資金仍以AI伺服器、PCB概念為主軸，金居(8358)解禁即攻上漲停，尖點(8021)同步鎖住；矽光子與CPO族群的智邦(2345)、眾達-KY(4977)、波若威(3163)表現強勢。至於記憶體與玻纖布題材，華邦電(2344)、台玻(1802)、力積電(6770)雖收跌，但成交量維持高檔，仍是盤中買賣熱度最旺的族群之一。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 11