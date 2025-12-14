第42屆曾文水庫馬拉松 湖光山色挑戰自我

記者謝承宏／綜合報導

第42屆曾文水庫馬拉松今（14）日上午7時在臺南市長黃偉哲鳴笛下起跑，賽事共吸引3,650人參賽。選手沿水庫周邊賽道奔馳，在清新空氣與湖光山色相伴下完成挑戰，活動順利圓滿落幕。

成績方面，全程馬拉松（42.195公里）總排名由肯亞選手Francis Kioko Nzyoki奪冠，女子總排名由肯亞選手Nancy Jebet Koech封后。挑戰組（21.3公里）男、女總排名冠軍分別為肯亞選手Job Minacho Kamonde及瑞典選手Moa Elin Maria Stahlberg；路跑組（12公里）男、女總排名則由湯承恩、歐羽欣摘冠。

黃偉哲指出，曾文水庫馬拉松是市府主辦的指標性全民運動賽事之一，也是年度壓軸路跑活動，感謝跑者熱情參與與市府團隊投入，為賽事增添風采。同時感謝經濟部水利署南區水資源分署、中華民國田徑協會、臺南市體育總會及志工、工作團隊協力，讓活動順利完成並延續傳統。

體育局長陳良乾表示，曾文水庫馬拉松歷史悠久，且以水庫景觀為核心的賽道別具特色，深受跑者喜愛；賽事亦結合在地補給、賽後美食攤位與小農市集，為選手補充元氣。體育局並預告，明年（115年）3月1日「2026臺南古都國際半程馬拉松」將迎來20周年，邀跑者再度齊聚臺南。

第42屆曾文水庫馬拉松登場，吸引不少長跑選手挑戰，計有來自18個國家、3650人共襄盛舉。（臺南市體育局提供）

