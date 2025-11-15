第44屆四中五校聯誼賽熱鬧開幕 展現「文武」多元實力

第44屆四中五校聯誼賽於11月15日在中央大學熱鬧開幕。





第44屆四中五校聯誼賽於11月15日在中央大學依仁堂籃球館熱鬧開幕，並由蕭述三校長為女子籃球賽進行開球儀式。蕭校長表示，五校透過聯誼賽深化情誼、交流運動精神，並期許所有參賽者都能發揮實力、滿載而歸。比賽由中央大學、中央警察大學、中華大學、國防大學理工學院、中原大學輪流主辦，象徵五校合作和情誼的延續。

聯誼賽從民國67年開始，原名「四中聯誼賽」。自83年起中華大學加入後更名為「四中五校聯誼賽」。聯誼賽旨在培養「文武友愛聯誼」精神，深化五校情誼交流及校際合作精神，並促進學藝與體育風氣。

競賽一連兩周，教職員組和學生組共16項賽事分別在各館同步進行。教職員組賽事包含籃球、桌球、羽球；學生組則有籃球、排球、羽球、桌球、游泳、慢速壘球、劍道、創意熱舞等。學生組另有英語朗讀、即席書法等學藝項目，展現五校的多元實力。今年慢速壘球比賽是近十年來首次五校全數參加，晴朗天氣也為賽事增添助力，讓各校選手能夠在壘球場地揮灑實力。

即席書法比賽，宏揚國粹，得獎者與評審老師合影。

今年即席書法共四所學校學生參與，邀請書法老師張日廣、宋良銘評選。張日廣老師提到，近年投入書法的年輕人逐漸減少，但本次比賽看到如此高水準的作品，令他深感欣慰。特優的同學來自中原大學建築系，建築和書法同樣重視結構，兩者相互啟發，塑造她獨特的風格。

闊別兩年的創意熱舞競賽，今年在達成至少三校報名的條件下順利成賽，也是中央大學難得的校際街舞大賽。參賽者無不盡顯身手，混合waacking、popping、locking等街舞元素，在賽事中展現自己的活力和技巧，更透過舞步傳遞街舞的精神――尊重、交流並享受當下。

闊別兩年的創意熱舞競賽，參賽者無不盡顯身手，展現青春氣息。

