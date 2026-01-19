第45屆行政院文化獎 即日起受理推薦

記者劉昕翊／綜合報導

「第45屆行政院文化獎」即日起至2月23日受理推薦。文化部表示，行政院文化獎是由我國政府主辦並頒發的最高榮譽文化獎項，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士對臺灣文化發展特殊及重大貢獻，辦理至今已歷44屆，共有99位國內外文化人士獲得殊榮。

行政院文化獎由文化部負責辦理受獎人遴選及評議工作，評審作業過程嚴謹審慎，除經提名人以書面提名，尚須經提名委員以外3名委員審查同意後，於全體委員會議進行討論及投票，經3分之2以上委員出席及出席委員4分之3以上通過後，報請行政院長核定，並以公開頒獎儀式，頒贈文化獎章及獎金，表達行政院對於文化獎得獎人，在文化領域成就與貢獻的重視。

文化部說明，行政院文化獎受獎人提名範圍包含，各項藝文領域，且不限國籍，對我國各項藝文領域有傑出成就及貢獻之國內、外藝文人士，均可接受提名；即日起至2月23日止受理推薦（以郵戳為憑，逾期不受理），合於條件的藝術文化傑出人士，請備齊相關表件，經由符合資格的提名人，如文化學術機關（構）首長、大學文化藝術相關院、系、所主管及文化藝術法人或團體負責人等，以書面具名推薦，並郵寄至24219新北市新莊區中平路439號南棟17樓，文化部綜合規劃司收（請註明：行政院文化獎提名書），洽詢電話為（02）8512-6775李先生。