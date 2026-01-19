第45屆行政院文化獎2/23前受理推薦

行政院文化獎是由政府主辦並頒發的最高榮譽文化獎項，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士對臺灣文化發展特殊及重大貢獻，已經辦理44屆，共有99位國內外文化人士獲得殊榮，文化部表示，第45屆行政院文化獎甄選作業自即日起到2月23日受理推薦，各界可踴躍推薦傑出文化藝術人士成為候選人。

文化部表示，行政院文化獎受獎人提名範圍包含各項藝文領域，且不限國籍，對我國各項藝文領域有傑出成就及貢獻的國內、外藝文人士，均可接受提名。

第45屆行政院文化獎自即日起至115年2月23日止受理推薦，合於條件的藝術文化傑出人士，可備齊相關表件，經由符合資格的提名人，如文化學術機關（構）首長、大學文化藝術相關院、系、所主管及文化藝術法人或團體負責人等，以書面具名推薦，並郵寄至24219新北市新莊區中平路439號南棟17樓，文化部綜合規劃司收（請註明：行政院文化獎提名書），洽詢電話為（02）8512-6775李先生。相關推薦提名規定及書表，可向文化部索取，或至文化部全球資訊網，依序點選「便民服務」>「下載區」>「申請表格」進行下載。