第46屆時報文學獎揭曉 三大獎得主出爐

由旺旺中時媒體集團主辦的第46屆「時報文學獎」，於今（29）日公布得獎結果並舉行頒獎典禮，所有得獎人與評審於會後大合照，一同記錄獲獎的美好時刻。（杜宜諳攝）

由旺旺中時媒體集團主辦的第46屆「時報文學獎」，於今（29）日公布得獎結果並舉行頒獎典禮。今年共收到1180件來自兩岸、美洲及東南亞的文學作品，最後頒發散文、新詩與短篇小說共三類大獎，展現元老級文學獎項的影響力。

頒獎典禮邀請知名創作人范俊逸於開場獻唱3首經典歌曲，分別是《懂了一首詩》、《想你的夜》與《曇花》。他分享，創作《懂了一首詩》的靈感來自棒球選手王建民旅美時，於洋基隊取得19勝的當天下午，為此記錄下這個難忘時刻。

今年度時報文學獎自7月1日起至7月31日截止徵件，透過網路及掛號兩種管道報名，共收到1180件作品，包含短篇小說類391篇、散文類363篇、新詩類426首，最後由各類評審完成決選。新詩組首獎為葉錦丞〈懸吊馬戲團的無人公演〉；散文組首獎由林文心〈再見凱明〉獲得；短篇小說組首獎則為盧慧心〈女人自己看電影〉。

