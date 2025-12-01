第46屆華宗盃排球賽 339隊12/6起5天展開競技





名列全國4大排球經典賽事的台南市學甲華宗盃，第46屆華宗盃排球錦標賽將於12月6至10日在台南市學甲區舉辦，有339支隊伍報名參賽。黃偉哲市長出席記者會並頒發「卓越市民」給長期投入排球基層的教練楊秋河、「台南之光」給學甲國中選手陳巧芮，表彰她於亞洲U16女子排球錦標賽獲得亞軍，為國及地方爭光。

華宗盃排球錦標賽由台南市政府及中華民國排球協會共同主辦，今年邁入第46屆，華宗盃排球賽與和家盃、永信盃、媽祖盃等並列全國4大排球盃賽，為具指標性的排球賽事，已成為學甲區年度重要的運動特色活動。今年選手之夜由文化局邀請六甲—赤山表演藝術坊於學甲慈濟宮演出，期望參賽選手感受台南的人文底蘊與藝文風華。

廣告 廣告

體育局表示，第46屆華宗盃排球賽參賽組別和隊伍數如下，社會男子組18隊、社會女子組15隊、大專男生組18隊、大專女生組9隊、高中男子甲組20隊、高中男子組17隊、高中女子甲組12隊、高中女子組14隊、國中男子甲組25隊、國中男子組16隊、國中女子甲組19隊、國中女子組16隊、男童六年級組39隊、男童五年級組42隊、女童六年級組30隊、女童五年級組29隊。

體育局說，今年賽事於學甲區綜合體育館、學甲國中、學甲國小及東陽國小等4個場地舉行，為提升賽事觀賞性並拓展觀看族群，規劃於12月10日決賽時進行轉播。賽事期間，也推出社群互動活動，民眾只需在現場社群平台打卡，標記「#2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽」並上傳照片，即可至服務台兌換限量紀念品1份，數量有限、送完為止。

更多新聞推薦

● 視察羅東運動公園棒球場改善工程進度 林茂盛爭取中職賽程明年納入宜蘭