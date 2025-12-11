第46屆華宗盃排球錦標賽 經5天激戰各組優勝隊伍公佈





名列全國5大排球賽事的華宗盃排球錦標賽，第46屆賽事有來自19縣市、339支隊伍參賽。6日至10日在6處球場經過5天激戰，各組優勝隊伍公佈，頒獎典禮由學甲區長張明寶主持。張明寶區長表示，本屆有大專女子組台南大學、高中女子甲組東山高中、高中男子組台中二中等締造3連霸紀錄，表現優異。

張明寶區長表示，339支隊伍分別在學甲國中、學甲國小、東陽國小及學甲綜合體育館等6處球場展開競技，經過一番拼戰，各組優勝前4名隊伍如下：社男組：可利佳尚美、大仁科技大學、雲象工程、嘉義大學。社女組：中正大學、中信金融管理學院、爽動、中山工商。大專男子組：嘉義大學、中華醫大、輔英科大、高雄大學。大專女子組：台南大學、暨南大學、虎尾科大、南華大學。

高中男子甲組：華僑高中、內湖高工、豐原高商、苑裡高中。高中男子組：台中二中、東吳高職、東港高中、嘉義高工。高中女子甲組：東山高中、內湖高中、鶯歌工商、華僑高中。高中女子組：彰化女中、虎尾高中、基隆女中、北門農工。

國男甲組：北市明湖國中、高市福誠高中、中市潭秀國中、南市學甲國中。國中男子組：桃園建國國中、南市中山國中、屏東泰武國中、屏東瑪家國中。國女甲組：桃園建國國中、新北大觀國中、中市雙十國中、雲林建國國中。國中女子組：宜蘭礁溪國中、中市潭秀國中、中市大雅國中、南投草屯國中。

男童六年級組：雲林橋頭國小、屏東萬丹國小、北市三民國小、南市六甲國小。女童六年級組：北市三民國小、苗栗苑裡國小、新竹六家國小、屏東崇蘭國小。男童五年級組：中市大雅國小、南市六甲國小、中市東寶國小、屏東佳義國小。女童五年級組：雲林北辰國小、屏東內埔國小、嘉義朴子國小、苗栗卓蘭國小。

