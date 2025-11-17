第47屆優良電影劇本得獎名單揭曉 〈咱在監獄遇到鬼〉勇奪首獎
由文化部影視及流行音樂產業局主辦，台北金馬影展執行委員會執行的「第47屆優良電影劇本」，17日揭曉得獎名單，首獎由藍夢荷以〈咱在監獄遇到鬼〉奪下，另外有6件特優，13件優等得獎作品。
文化部部長李遠感性地說，優良電影劇本今年邁入第四十七屆，自己的第一個劇本正好就是四十七年前寫的，他也對本屆的入選作品充滿信心，為所有入圍者送上鼓勵。藍夢荷則表示：「很意外自己能獲獎，謝謝評審、現場工作人員，和所有創作路上給予幫助的人們，希望這個劇本可以成功拍出來被大家看見。」
第47屆優良電影劇本共計305件作品報名，37件入圍，佳作雲集，類型多元，也令競爭火花四起。金馬執委會於上半年金穗影展期間，率先為有志投入編劇工作者舉辦系列講座，邀集多位導演、編劇與作家分享創作心得與經驗，傳授他們在構思、寫作上的獨到觀點與技巧；下半年更為優良電影劇本入圍者特別規劃「媒合培訓工作坊」，包含提案演練和專題講堂，邀請身兼製作人與編劇二職的跨領域電影人陳慧如與陳昱俐，就各提案提供精闢指導與專業建議，並分享開發劇本過程中的甘苦談。
而整合金馬創投會議資源的「劇本媒合會」，更舉行了高達438場媒合會議，入圍劇作得以與產業人士近距離交流，也讓每部作品成功被開發、化為實際作品的機率大大提高。更多優良電影劇本相關資訊請上官方網站。
