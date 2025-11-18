第48屆國際技能競賽 勞發署雲嘉南分署2位國手強化訓練期能為國爭光

西點類國手沈承佑。





第48屆國際技能競賽將於115年9月22日至27日在中國上海舉行，這項國際技能競賽每2年舉辦1次。勞發署雲嘉南分署劉邦棟分署長表示，該分署西點類沈承佑、漆作裝潢職類洪錦瑋等2位國手已展開集訓，及早準備，期能為台灣爭光。另外，2025亞洲技能競賽將於11月27至29日在南港展覽館舉行，有49名國手參賽，將與來自28國選手共同角逐44個職類獎牌。

漆作裝潢職類國手洪錦瑋。

第48屆國際技能競賽，18歲西點國手沈承佑是桃園市人，國小四年級接觸烘焙就展現天賦，國三加入技藝班學習，獲得市級技藝競賽第二名。就讀桃園永平工商餐飲科展現光芒，高一時，獲得第54屆全國技能競賽北區分賽第一名，全國賽則榮獲第三名佳績，表現亮眼。他深信有努力就有收穫，越努力越幸運的信念，持續前行。

沈承佑表示，烘焙失敗很平常，唯有透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案，這份韌性也成為突破自我的關鍵。憑藉穩定技術與高度自我要求，9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣參與第48屆國際技能競賽。感謝永平工商師長與學長姐們的支持，更感謝雲嘉南分署提供完善訓練場地與師資。

2025亞洲技能競賽將於27至29日在南港展覽館盛大舉行，有來自28國選手共同角逐44個職類獎牌。劉邦棟分署長表示，亞洲技能競賽是亞太區最具規模與指標性的國際技能賽事，首度由台灣主辦，這是我國睽違30年再度取得國際性技能賽事的主辦權。競賽會場以FORMOSA科技之島、Try a Skill技能體驗站呈現多元技能魅力，打造全民共享的技能嘉年華。

劉邦棟分署長表示，競賽設青年組38職類、青少年組6職類，涵蓋製造工程、營建、資通訊、運輸、服務及藝術時尚等6大領域，充分展現產業所需的專業技術與實作能力。我國有49名國手參賽，將與來自亞洲28國頂尖職業技能好手同場競技，期能奪得獎牌，為國爭光。相關活動訊息，請上技能競賽主題官網https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/查詢，或至臉書Facebook搜尋技能競賽充電讚官方粉絲團、IG搜尋worldskillstw。



