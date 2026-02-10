第49屆金鼎獎、第16屆金漫獎書展全臺31間獨立書店驚喜登場

圖：第49屆金鼎獎、第16屆金漫獎獨立書店加碼活動。(圖/主辦單位提供)

讀好書、抽好禮，最大獎 AirPods Max 等你拿！

為推廣臺灣年度優秀原創出版品，文化部主辦之第49屆金鼎獎及第16屆金漫獎攜手全臺31間獨立書店，推出期間限定的「獨立書店加碼活動」，邀請讀者走進書店、支持臺灣創作。活動自即日起至115年2月20日止，凡於合作書店購買金鼎獎或金漫獎入圍、得獎作品，即有機會獲得精美好禮及萬元3C大獎。

此次活動規劃兩種贈獎方式。首先為「立即送」活動，單筆消費包含至少1本第49屆金鼎獎或第16屆金漫獎入圍或得獎作品，即可獲得限定透光書籤乙份，書籤設計融合金鼎獎與金漫獎年度視覺，輕巧實用，數量有限，送完為止。

圖：金鼎金漫書籤示意圖。(圖/主辦單位提供)

其次為「滿額抽」活動，單筆消費金額滿500元，且至少包含1本入圍或得獎作品，即可獲得「可剝卡」一張。可剝卡內含「立即送序號」或「上網抽序號」，有機會抽中AirPods Max、AirPods 4、Marshall Willen迷你藍牙喇叭，以及100份全家便利商店500元禮券等豐富好禮。

此次活動串聯全臺北、中、南、東及離島共31間獨立書店響應，包含基隆的小獸書屋、見書店、花蓮的雨樵懶人書店以及澎湖的植隱冊室等，完整合作書店名單及活動詳情，請見活動專頁（http://gta-gca.com.tw/），期待透過本活動引領更多讀者認識本屆入圍與得獎作品，並以實際行動支持出版產業。

提醒參加者，取得可剝卡後，若為「上網抽」序號，請務必於115年2月 27日前掃描卡片上的QR Code完成登錄，方可參與抽獎。邀請愛書人把握活動期間走進獨立書店，為自己開啟新年的閱讀驚喜！